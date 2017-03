L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 29/03/2017 : Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Ghana, Nigeria :Simone Gbagbo, HRW, économie, agriculture, environnement, pollution, transport ferroviaire.

Côte d’Ivoire : HRW, conteste l’acquittement de Simone Gbagbo



L'acquittement par la Cour d'assises d'Abidjan de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire Simone Gbagbo pour crimes contre l'humanité « met en évidence l'importance de l'affaire à son encontre devant la Cour pénale internationale » (CPI), a estimé ce mercredi 29 mars 2017, Human Rights Watch (HRW).Selon un communiqué de l'ONG de défense des droits de l'Homme, cet acquittement « démontre les nombreuses irrégularités qui ont entaché le procès et laisse de graves questions sans réponse concernant son rôle présumé dans les crimes brutaux perpétrés pendant la crise post-électorale de 2010-2011 ».



Sénégal : Dakar abritera la prochaine CIEA en 2019



Le Sénégal va abriter, en 2O19, la troisième édition de la Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara, cité par l’Agence de presse sénégalaise. M. Ouattara présidait la deuxième édition du CIEA, le mardi 27 mars 2017 , à Abidjan, en présence de ses homologues Macky Sall (Sénégal), Alpha Condé (Guinée) et Ellen Jonshon Sirleaf (Libéria).



Sénégal : production record d’oignons en 2016



La production d’oignon au Sénégal est passé à une production record de 367000 tonnes en 2016 contre 40000 en 2015, annonce -t -on de source officielle. Le secteur en 2016 a généré un chiffre d’affaire de 5 milliards selon les chiffres du ministère sénégalais du Commerce.



Mauritanie : la Chine accorde une subvention de 29 millions de dollars au secteur de la santé



La Chine a accordé, à la Mauritanie, une subvention de 29 millions de dollars, destinée au financement de divers projets dans le secteur de la santé. La convention de don qui a été signée, ce 24 mars, entre Pékin et Nouakchott, entre dans le cadre de la coopération économique et technique entre les deux pays. La lutte contre les maladies contagieuses et équatoriales, ainsi que la réhabilitation de l’un des plus grands hôpitaux de la capitale mauritanienne, seront au centre des projets financés par ce don du gouvernement chinois.



Ghana : l’Allemagne octroie 25 millions d’euros pour le recyclage électronique



L’Allemagne a octroyé une enveloppe de 25 millions d’euros à l’État ghanéen, pour lutter contre les déchets électroniques, rapporte APA. Selon le ministre de l’environnement ghanéen, Kwabena Frimpong, ce soutien financier permettra la création de structures spécialisées dans la collecte et le recyclage de déchets électroniques.



Sénégal : une baisse de l’activité économique de 15% au mois de janvier 2017



La Direction de la provision et des études économiques (DPEE) a révélé que l’activité économique interne, hors agriculture et sylviculture, a enregistré une baisse de 15% au mois de janvier 2017 par rapport au mois de décembre 2016, informe APA. « cette contre performance est essentiellement imputable aux secteurs tertiaire (moins 10,8%) et primaire (moins 4,9%), souligne la DPEE, cité par la même source.



Nigeria : l’État pour un emprunt de 6,1 millions de dollars pour des projets ferroviaires



Le gouvernement fédéral prévoit un emprunt de 6,1 milliards de dollars auprès de la Banque chinoise d’import-export (China Exim Bank) pour le financement de plusieurs projets ferroviaires d’ici 2019, rapporte l’Agence Ecofin. « Notre objectif est de réaliser tous les projets ferroviaires pour 2019. Une fois que l’Assemblée nationale aura approuvé notre plan d’emprunt auprès de l’Exim Bank, nous pourrons accéder au financement et débuter les travaux au plus tôt », a expliqué le ministre des transports, Rotimi Amaechi, cité par la même source.