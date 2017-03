L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 30/03/2017 : Burkina Faso, Nigeria, Mali, Sénégal : santé, immigration, Boulikessi, attaque, Eurobond, Assurances, FSSA

Burkina : plus de 900 000 personnes hypertendues et 430 000 cas de paludisme enregistrés



L’hypertension touche actuellement au Burkina Faso plus de 900 000 personnes, transmis en partie par la « transition nutritionnelle » selon le ministre de la Santé, Nicola Méda. La région du Centre enregistre un taux de 33%, celle des Hauts- Bassins 25% et celle de l’Est 21% de personnes hypertendues, indique le ministre, cité par les médias locaux.



Sénégal : une filière d’immigration entre le Sénégal et la France démantelée



Une filière d’immigration entre le Sénégal et la France a été démantelée en région parisienne (France), rapporte Le Figaro sur son site. Une quinzaine de personne « ont été interpellées lors d’un coup de filet mené par l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titres (Ocriest), selon la même source qui précise aussi que « l’arnaque était facturée entre 10 000 et 12 000 euro ».



Mali : deux soldats tués près de la frontière burkinabé



Deux militaires maliens et un civil ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans la localité de Boulikessi, frontalière du Burkina Faso, lors d'une attaque menée par des hommes armés, selon des sources de sécurité maliennes. Onze militaires maliens avaient déjà été tués le 5 mars dans la même localité, lors d'une attaque revendiquée par le "Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans", une nouvelle formation jihadiste issue de la fusion entre plusieurs groupes du Sahel, notamment ceux du Malien Iyad Ag Ghaly et de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar.



Nigeria : 500 millions de dollars par un eurobond



L’État du Nigeria a levé 500 millions de dollars grâce à l’émission d’un eurobond d’une durée de 15 ans à un taux de 7,5%, a annoncé le ministre des finances, Kemi Adeosun. « Les fonds mobilisés grâce à ce nouvel emprunt, qui fait suite à l’émission sursouscrite d’un eurobond d’un milliard de dollars en février, serviront à financer les travaux de développement des infrastructures décrit dans le budget de l’année dernière », a-t-elle souligné, cité par l’Agence Ecofin.



Sénégal : l’industrie des assurances réalise 139,898 milliards de chiffre d’affaires



La Fédération sénégalaise des sociétés d’assurance (FSSA) a révélé que l’industries des assurances a réalisé un chiffre d’affaires toutes branches confondues, de 139,898 milliards FCFA au terme de l’année 2016, rapporte l’Agence de presse africaine. Cette augmentation par « la croissance cumulée du chiffre d’affaires des assurance vie (plus 32,3%) et de l’assurance dommage (plus 9%) », souligne la même source.