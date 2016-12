L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 30/12/2016 : Mali, Burkina Faso, Ghana, Sénégal : migration, banque, coopération, justice militaire, société, transport routier, économie, Mobile Banking.

Mali : une centaine de migrants maliens évacués de la Libye



Le gouvernement du Mali et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont évacué 159 Maliens de Libye, où la plupart étaient demeurés bloqués dans leur tentative d’émigrer en Europe, rapporte l’AFP. Le groupe, composé d’hommes et de femmes, a été rapatrié par un avion affrété par l’OIM et est arrivé dans la soiré »e du 29 décembre 2016 à Bamako.



Burkina Faso - Mali : installation de la BDU



La Banque de l’Union-Burkina-Faso (BDU-BF), filiale de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), vient d’officialiser son installation au Burkina Faso, rapporte APA citant le ministère burkinabé de l’Economie et des Finances. Au Burkina Faso, le capital de la BDU-BF a été porté à 8,7 milliards de FCFA dont plus de 35% détenus par les privés nationaux.



Ghana : la police recense six morts dans des accidents de la circulation



Six personnes ont tuées dans divers accidents de la circulation à travers le pays durant cette période de fête de fin d’année, a annoncé, la police ghanéenne. Ces accidents de la route , quatorze au total ont été notés dans la période du 24 au 27 décembre 2016. Selon la police 90% des tragédies routières sont consécutive à l’erreur et son parfaitement évitables si les automobilistes, particulièrement ceux qui font les longues faisaient preuve d’un plus de prudence.



Burkina Faso : le général Zida rayé de l’armée



L’ancien Premier ministre de la transition, le général Yacouba Isaac Zida, ayant quitté le pays depuis la fin de la transition, et qui refuse de rentrer, sera rayé de l’effectif de l’armée burkinabè, a annoncé le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré. M. Kaboré, faisant le bilan de sa première année de gestion devant la presse en direct sur la télévision nationale, a précisé que Yacouba Izaac Zida « n’est pas rentré (au pays), il est passé devant le conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des forces armée ».



Sénégal : 2, 5 millions d’adeptes du mobile banking recensés



Le Sénégal détient, avec 2, 5 millions d’utilisateurs, le réseau de souscripteurs le plus dense au sein des pays de L’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) dans le domaine de la finance mobile, derrière la Côte d’Ivoire.D’après les chiffres du ministère sénégalais de l’Economie, relayés par l’Aps, « le marché sénégalais s’inscrit dans la même trajectoire que celui de l’Uemoa, avec un volume de 18, 8 millions de transactions par mobile banking en 2014, pour une valeur de 192 milliards FCFA ».La contribution du mobile banking à l’inclusion financière "est estimée à 18, 74 %" en 2014, pour un taux de bancarisation élargi (banques, SFD et Poste) qui s’établit à 26, 48%.