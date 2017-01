L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 30/12/2017 : Côte d’Ivoire, Guinée, Gambie, Guinée Bissau, Togo : Union africaine, Faki Mahamat, Alpha Condé, frontière, intégration, politique.

Union africaine : le Tchadien Faki Mahamat, élu président de la commission



Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, a été élu ce lundi 30 janvier 2017 à la tête de la Commission de l'UA, où il remplace la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Le Tchadien a été élu président de la Commission de l’Union africaine (UA) avec 39 voix sur 54 .



Côte d’Ivoire : reprise du travail dans l’administration



Le travail a repris, ce lundi 30 janvier 2017, dans l’administration publique ivoirienne après trois semaines de grève largement suivie par les fonctionnaires. Les grévistes qui avaient entamé leur mouvement d’humeur le 9 janvier ont accepté de suspendre pour un mois leur mot d’ordre pour donner le temps au gouvernement de se pencher sur la résolution de leur revendications.



Guinée : Alpha Condé, élu président en exercice de l’UA



Le chef de l’état guinéen, Alpha Condé, a été élu à la présidence de l’Union africaine, ce lundi 30 janvier 2017 lors de du 28ème sommet de l’organisation continentale. Il remplace son homologue tchadien, Idriss Deby Itno. Investi président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010, Alpha Condé est donc le nouveau président en exercice de l’UA 79 ans.



Gambie - Guinée Bissau : concertation de la Cedeao à Addis Abeba



Une concertation sur la situation post-électorale en Gambie et l’évolution de la situation en Guinée Bissau a réuni, dimanche après-midi, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, rapporte l’APS. Le président Macky Sall et ses homologues du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Niger, du Togo et de la Sierra Leone se sont concertés à huis-clos en marge du 28-e Sommet de l’UA, le 29 janvier 2017.



Togo-Burkina Faso : construction d’un pont sur le fleuve Mono



Les travaux de construction d'un pont sur le fleuve Mono à Alinmondji dans la préfecture d'Est-Mono, (région des Plateaux) ont été entamé par le gouvernement togolais. La construction fait partie intégrante du Projet multinational Togo/Burkina Faso de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor Lomé-Cinkansé-Ouagadougou. Le budget de ce pont de 12 mètres, estimé à 77 milliards de Fcfa, est financé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et l'Etat togolais.