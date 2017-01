L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 02/12/2017 : Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Ghana, Nigeria : politique, nomination, télécoms, free roaming, sécurité maritime, économie, croissance, transport aérien.

Côte d’Ivoire : nomination d’un vice-président en début d’année



Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara va nommé un Vice-président de la République en 2017.Dans son allocution de nouvel an, Alassane Ouattara a indiqué sur les antennes de la Radiotélévision ivoirienne (RTI, service public) que les institutions de la 3è République seront mises en place « dès le début » de l’année 2017.



Sénégal : accord dur le free roaming avec le Togo



Les autorités de régulations des Télécommunications du Togo et Sénégal, vont signer le 03 janvier 2017à Dakar un accord portant sur le « free roaming » entre les deux pays, indique un communiqué relayé par l’APS. le "Togo sera le 7éme pays ouest-africain à avoir officialisé son adhésion au protocole d’Abidjan sur le ‘Free Roaming’ après le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone".



Mali : IBK annonce une conférence nationale



Une « conférence d’entente nationale » sera organisée en mars 2017 au Mali, a annoncé son président Ibrahim Boubacar Keïta à l’occasion du Nouvel an, indiquant parmi ses priorités l’application de l’accord de paix signé en mai-juin 2015 dans ce pays toujours en proie à des attaques. « Un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali sera posé avec la tenue au mois de mars 2017 de la conférence d’entente nationale », a affirmé le président Keïta dans un message à la Nation du 31 décembre 2016.



Togo : ratification de la Charte de Lomé sur la sécurité maritime



L’Assemblée nationale Togolaise a adopté, à l’unanimité ce 30 décembre 2016, le projet de ratification de la charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique, dite charte de Lomé sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Le 15 octobre 2016, 31 pays avaient signé le texte à Lomé lors du sommet qui a réuni une quarantaine de délégation.



Ghana : croissance de 4% du Pib au troisième trimestre



Au Ghana, le produit intérieur brut (PIB) a connu, au troisième trimestre 2016, une croissance d’année en année de 4% alors qu’à la même période l’année dernière, il avait augmenté de 3,6%. C’est ce qu’a déclaré le service publiques des statistiques, qui a précisé que cette bonne performance est due à l’augmentation de la production de pétrole.«Nous avons assisté à une reprise de la production pétrolière du champ Jubilee […] et cela a contribué à l’augmentation du PIB pour le trimestre», a expliqué le statisticien Baah Wadieh,cité par Agence Ecofin.



Nigeria : fermeture de l’aéroport d’Abuja pour six semaines



Le gouvernement nigérian va fermer l'aéroport international Nnamdi Azikiwe pendant six semaines. Cette décision a été annoncée ce 2 janvier 2017 dans un communiqué du ministère nigérian de l'aviation. L’aéroport de la capitale, doit subir des travaux au niveau de sa piste d’atterrissage, qualifiée de dangereuse par certaines compagnies aériennes. Les travaux seront effectués, dans un premier temps, pendant les 6 semaines de fermeture par la société de construction allemande Julius Berger. Ils se poursuivront après la réouverture de l'aéroport et devraient durer six mois, selon le ministère.