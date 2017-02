L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 03/02/2017 : Nigeria, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal : commerce, Cedeao, Aviation, humanitaire, crise, Emergence, économie, 2 face Idibia.

Nigeria : le chanteur 2 face Idibia menacé d’interpellation



La police nigériane a menacé ce vendredi 3 février 2017 de procéder à l’arrestation du chanteur Innocent Ujah, mieux connu sous son nom d’artiste de 2face Idibia, qui persiste à tenir sa grande marche anti-gouvernemental, le 06 février2017 (initialement prévue la veille) au National stadium de Lagos, a-t-on appris de source officielle. Le chanteur entend à travers cette manifestation non autorisée par les autorités, protester contre la situation économique actuelle du pays et la méthode de gouvernance du président Muhammadu Buhari.



Sénégal : tenue d’un atelier régional sur le commerce inclusif



La Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) en partenariat avec le ministère sénégalais du Commerce et divers autres organisations tiennent mardi 08 février 2017 à Dakar, un atelier régional à l’intention des pays les moins avancés (PMA) lusophones et francophones, pour renforcer leur développement commercial inclusif et durable. « L’objectif de l’atelier est de réunir les points focaux, les fonctionnaires des CIR, les facilitateurs donateurs dans les pays francophones du CIR et des autres partenaires pour préparer des propositions concrètes, » souligne le communiqué des organisateurs, relayés par l’Agence de presse sénégalaises (Aps, officielle).



Nigeria : l’aéroport d’Abuja fermée pour six semaines pour travaux



L’aéroport international Nnamdi Azikiwe d’Abuja sera fermé du 08 mars au 19 avril 2017, pour cause de réparation de la piste , a-t-on appris de source officielle. Selon Hadi Sirika, le ministre de l’Aviation, qui s’est exprimé le 02 février 2017 devant la presse, à l’issue d’une réunion avec des parlementaires, les vols en direction d’Abuja vont être détournés à l’aéroport de Kaduna durant les six semaines de travaux.



Niger-Tchad : besoin d’une centaine de millions nécessaires pour faire face à la crise dans la région du lac Tchad



La mise en œuvre de la réponse multisectorielle à la crise au niveau du bassin du Lac Tchad, nécessite la mobilisation de 121 millions de dollars au cours de l’année en cours, a indiqué, un rapport du Bureau de l’ONU de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au Tchad, publié le 02 février 2017. A la fin de l’année 2016, seuls 55% des fonds requis en 2016 pour la réponse à la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts; il s’agit de 54,3 millions de dollars reçus sur les 98,2 millions nécessaires. La crise est sécuritaire avec la guerre mené par les Etats riverains du Lac (Niger, Tchad, Nigeria) contre sécuritaire et aussi humanitaire avec des milliers de déplacés.



Côte d’Ivoire : la 2ème édition du CIEA, prévue fin mars 2017



La deuxième édition de la Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) se tiendra en Côte d’Ivoire du 28 au 30 mars 2017 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, indique-ton de source gouvernementale. La première édition avait entre autres a permis, la mise en place d’un comité de haut niveau et la création d’un secrétariat exécutif régional. Durant cette seconde édition, où la présence de plusieurs chef d’états est annoncée, il sera question selon les initiateurs de mettre sur la table options pratiques pour accélérer l’industrialisation de l’Afrique et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.