L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 03/12/2017 : Sénégal, Niger, Bénin, Togo : parlement, loi, télécommunications, Cedeao, Défense, Boko Haram,énergie.

Sénégal : le nombre de députés passe de 150 à 165



L’Assemblée nationale a voté le 2 janvier 2017, une loi portant augmentation du nombre des députés qui passe de 150 à 165. Le vote s’est déroulé dans un contexte de désaccord entre la majorité et l’opposition. Cette nouvelle modification se particularise par la création de dix postes de députés pour la diaspora.



Niger : trois soldats tués dans une attaque attribuée à Boko Haram



Trois soldats nigériens ont été tués et sept blessés dans la nuit de samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017lors d'une attaque de positions de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du Niger, une semaine après la reddition d'une trentaine de combattants islamistes, a annoncé l'armée dans un communiqué. « Le bilan provisoire s'établit comme suit: côté Forces de défense et de sécurité, on déplore trois morts et sept blessés. Côté ennemi quinze morts », précise un communiqué du ministère nigérien de la Défense.



Sénégal :baisse de 10% du prix de l’électricité



Le cout de l’électricité va baisser de 10% début 2017,a annoncé le président sénégalais Macky Sall, lors de son message à la nation de fin d’année. « J’ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l’électricité à compter du premier bimestre 2017, dont les modalités seront fixées par la commission de régulation du secteur de l’électricité », a déclaré M. Sall. Selon le chef de l’Etat sénégalais cette baisse représentera un gain de 30 milliards FCFA, en faveur des consommateurs.



Cedeao : début du « free roaming » entre 7 pays de la région en mars 2017



La mise en œuvre du « free roaming » dans l’espace CEDEAO va démarrer le 31 mars prochain dans les sept pays signataires de la Convention d’Abidjan, a annoncé, le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdou Karim Sall. « Nous voulons faire de l’Afrique, un seul réseau de communication, et pour cela, nous allons démarrer le 31 mars la mise en œuvre du « free roaming » dans l’espace africain et tous les pays signataires (Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone, Togo )de ce protocole vont appliquer les tarifs qui y figurent’’, a-t-il dit, cité par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Bénin : édition inaugurale du Ficmec



La première édition du Festival International du Court-Métrage des écoles de Cinéma (Ficmec) du Bénin, aura lieu du 11 au 14 janvier 2017, indique ses promoteurs. « L'objectif du festival est de promouvoir les courts-métrages des écoles de cinéma et de les présenter au public béninois et à celui de l'Afrique. C'est aussi l'occasion d'offrir une plate-forme de rencontre et d'échange aux jeunes cinéastes venant de différentes cultures et horizons », a déclaré Marcelin Zannou, le fondateur de l'Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel, dans des propos rapportés par Xinhua.



Afrique - monde : la FIJ déplore la mort de 93 journalistes en 2016



A la date du 29 décembre 2016, la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a enregistré 93 journalistes ou membres des médias tués lors d’attaques ciblées, attaques à la bombe ou dans des tirs croisés, ainsi que 29 décès dans deux accidents d’avion, en Colombie et en Russie, soit un total de 122 morts. Le monde arabe et le Moyen-Orient ont enregistré le plus grand nombre de morts avec 30 homicides, suivis de l’Asie-Pacifique avec 28 meurtres, de l’Amérique latine avec 24, de l’Afrique avec 8 et de l’Europe avec 3 meurtres, a relevé la FIJ, qui compte 600.000 membres dans 140 pays et dont le siège est à Bruxelles.