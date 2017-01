L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 04/12/2017 : sécurité routière, insécurité, administration, transport aérien

Mali : un accident de la route fait 12 morts



Un accident de la circulation survenue près de la ville de Ségou a fait 14 morts, ce mercredi 4 janvier 2017 a-t-on appris de sources officielles. La collision entre un car de transport en commun et camion remorque a aussi fait 32 blessés dont deux dans un état grave.



Burkina Faso : près de 300 armes à feu saisies et 64 réseaux démantelés



La lutte contre le grand banditisme au Burkina Faso au cours de l’année 2016 a permis le démantèlement de 64 réseaux de délinquants présumés et la saisies de 286 armes, a indiqué le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, lors d’une conférence de presse, ce mercredi 4 janvier 2017. Il a aussi annoncé, au titre des perspectives de 2017, la tenue d’un forum national sur la sécurité et l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme.



Bénin : 68 décès dus à des accidents enregistrés dans la capitale économique en 2016



La capitale économique béninoise a enregistré toute l'année 2016, 68 décès dans 3296 accidents de la route contre 3435 accidents pour 102 morts en 2015, selon des chiffres publiés le commissariat central de police de la capitale., Selon la même source, plusieurs facteurs, notamment l'excès de vitesse ; le défaut de maîtrise, les défaillances mécaniques et techniques des engins, les dépassements ou stationnement défectueux, la fatigue, l'état d'ébriété et le non-respect des feux de circulation, ont concouru à ces accidents de route dans la ville de Cotonou.



Côte d’Ivoire : Air Algérie suspend sa liaison avec Abidjan



La compagnie nationale algérienne Air Algérie va suspendre ses vols sur sa ligne Alger-Abidjan via Ouagadougou, à compter de ce vendredi 06 janvier 2017, selon des informations relayés par Agence Ecofin. Selon la même source l’information aurait même été confirmée, selon le site d’informations, par le service client d’Air Algérie qui a annoncé que le vol du 6 janvier (Alger-Abidjan) sera sans retour et sera le dernier.