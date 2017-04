L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 05/04/2017 : Niger, Guinée Bissau, Burkina Faso, Ghana, Côte d’Ivoire : grève, enseignement, mines, sécurité, Défense, coopération, urbanisme, développement.

Niger : grève de 72 heures des enseignants



Les enseignants du Niger sont appelés à se mettre en grève à partir de ce mercredi 5 avril 2017 et pour 72 heures, apprend-on de source médiatique. La veille, les négociations avec le gouvernement se sont soldées par un échec. Selon une source syndicale, citée par le site de RFI, Plus de 59 000 enseignants répondront au mot d’ordre.



Guinée-Bissau : la Banque mondiale débute ses consultations



La Banque mondiale a annoncé avoir entamé ce mercredi de « larges consultations sur son engagement en Guinée-Bissau avec les acteurs clefs du pays ». Ces consultations prévues sur trois jours, impliqueront « des acteurs clefs du pays, notamment les membres du gouvernement, de la société civile du secteur privé et des acteurs du développement », précise le communiqué relayé par l’Aps. Selon la même source, ces rencontres porteront sur le Cadre de partenariat pour la période juillet 2017 à juin 2020.



Burkina : signature d’une convention de 52 milliards FCFA avec l’AFD



Le gouvernement burkinabé et l’Agence française de développement (AFD) ont signé ce mercredi, une convention de financement sous forme de prêt souverain de 52,5 milliards FCFA dans le cadre de la deuxième phase du plan de développement durable de la ville de Ouagadougou (PDDO) selon un communiqué du ministère burkinabé de l’économie et des finances.



Ghana : la Corée déboursera 200 millions de dollars pour des projets de développement



La République coréenne va accorder un prêt concessionnel de 200 millions de dollars au Ghana pour le financement de cinq projets développement, selon une information relayée par Agence Ecofin. Ce financement sera décaissé par le Fonds Coréen de Coopération pour le Développement (EDCF) entre 2017 et 2019, souligne la même source.



Burkina : adoption d’une loi sur la commercialisation de l’or dans le pays



L’Etat burkinabé a adopté un projet de loi portant organisation de la commercialisation de l’or dans le pays, rapporte l’Agence de presse africaine. Le gouvernement entend ainsi regrouper d'ici mai 2017 en une loi unique tous les textes essentiels régissant les activités de commercialisation de l'or.



Côte d’Ivoire : la 6e réunion des ministres de la défense en mai à Abidjan



La sixième réunion des ministres chargés de la défenses des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) se tiendra du 2 au 5 mai 2017 à Abidjan sur le thème : « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel », a annoncé le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Nabagné Koné. « Cette rencontre d’Abidjan accueillera plus de 300 participants en provenance de 27 pays membres de cet espace », a-t-il indiqué, cité par APA.