L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 05/12/2017 : Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal, Niger, Ghana : coopération, Budget, sécurité, santé publique, Boko Haram.

Togo : négociation d’un nouveau programme avec le FMI



Le gouvernement togolais a entamer des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue de la conclusion d’un programme sur 3 ans, destiné à maitriser son endettement et soutenir une croissance économique, apprend-on de source officielle. «Ce programme devrait permettre à notre pays de maitriser son endettement tout en soutenant notre croissance économique en vue de créer la richesse nécessaire pour l’amélioration des conditions de vie des populations », précise un communiqué du conseil des ministres tenu le 3 janvier 2016.



Côte d’Ivoire : amélioration des conditions sécuritaires



L’indice de sécurité en Côte d’Ivoire est passé de « 1,6 en janvier 2015, à 1,2 en décembre 2016 », a déclaré mercredi le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, au palais présidentiel.« L’environnement sécuritaire continue de s’améliorer. L’indice de sécurité qui était à un niveau de 1,6 en janvier 2015 est passé à 1,2 en décembre 2016 », a indiqué M. Ouattara face aux responsables des Forces armées ivoiriennes (FACI).Poursuivant, il a précisé que cet indice a toutefois connu « un bond à 1,6 en mars 2016 en raison des attaques terroristes de Grand Bassam ».



Togo : 50 à 60% des médicaments contrefaits



50 à 60% des médicaments vendus au Togo sont des produits contrefaits, selon une estimation de l’Ordre national des pharmaciens togolais, relayé par le site officiel republicoftogo. En Afrique, près de 100.000 décès par an sont liés au commerce de médicaments contrefaits, selon l’OMS.



Niger : une cinquantaine de combattants de Boko Haram dépose les armes



La reddition des combattants continue avec l’enregistrement d’une cinquantaine de personnes qui ont choisi de déposer les armes depuis la fin décembre 2016, selon une annonce faite par le premier ministre nigérien, Mohamed Bazoum lors d’un interview avec la chaine publique Télé Sahel, le 04 janvier 2016.



Sénégal : nouvelle stratégie de collecte d’impôts



Le ministère sénégalais de l’Economie projette pour la nouvelle année une stratégie de collecte d’impôts à moindre coût afin de parvenir à une meilleure sécurisation des recettes fiscales et budgétaires, apprend-t-on de source officielle. Les recettes internes mobilisées ont atteint en 2016, le niveau de 1958,7 milliards FCFA, a-t-il dit, ajoutant que pour 2017, les projections sont de 2182,1 milliards FCFA , soit une hausse de 11,4% en un an.



Ghana : plusieurs chefs d’état à l’investiture d’Akufo-Addo



Plusieurs chef s d’état de la sous région ont annoncé leur présence, à Accra le 7 janvier 2017 pour l’investiture du nouveau président Nana Akufo-Addo. Parmi eux, Macky Sall du Sénégal, Patrice Talon du Bénin et l’Ivoirien Alassane Ouattara qui selon la presse ivoirienne sera l’invité d’honneur de cette cérémonie.