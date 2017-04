L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 06/04/2017 : Guinée, Liberia, Côte d’Ivoire, Nigeria, Burkina Faso : économie, cacao, prévision, santé, vaccin, Ebola, téléphonie, MTN, politique monétaire.

Côte d’Ivoire : une économie forte en dépit de la chute des cours du cacao (prévision)



L’économie ivoirienne, malgré la chute de plus de 35% constatés sur les cours du cacao (principal produit d’exportation) devrait rester forte en 2017, selon le Fonds monétaire international (FMI). « les événements récents et les chocs extérieurs qui ont affecté la Côte d'Ivoire requièrent une révision des projections économiques et budgétaires pour 2017", a toutefois, indiqué le FMI dans un communiqué, publié ce jeudi 6 avril 2017 au terme d'une mission de deux semaines en Côte d'Ivoire. En 2016, le pays a enregistré un taux de croissance de 8%



Guinée - Liberia : Ebola, lancement d’un essai clinique de masse



Un nouvel essai clinique de grande taille portant sur des candidats vaccins contre Ebola, a été lancé en Guinée et au Liberia, a appris Ouestafnews de source officielle. « Cet essai vise à identifier les stratégies de vaccination les plus prometteuses pour protéger les personnes de la fièvre Ebola, afin de prévenir ou de maîtriser rapidement une future épidémie » souligne, un communiqué de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm, France) un des initiateurs de cette campagne.Selon la même source il est prévu le recrutement de plus de 5 000 adultes et enfants vivant dans les pays d’Afrique de l’Ouest.



Guinée : licenciement en vue à MTN Guinée



L’opérateur téléphonique MTN, va licencié 48 employés au sein de sa filiale en Guinée, rapporte, le journal Financial Afrik. MTN Guinée, reste victime des pertes financières enregistré par sa maison mère en 2016, marquée essentiellement par une amende d’un milliard de dollars infligé à sa filiale nigériane pour non-désactivation des cartes SIM non enregistrées.



Nigeria : le FMI souligne une surévaluation du Naira



Le Naira (monnaie locale) serait surévalué de 10 à 20% à l’heure actuelle, a estimé le représentant local du Fonds Monétaire International (FMI), Gene Leone, citée par Reuters.Le 05 avril 2017, le FMI a publié un rapport sur la situation économique, recommandant au gouvernement fédéral plusieurs réformes.



Burkina Faso : la centrale solaire de Zagtouli débute démarre en septembre



La centrale solaire de Zagtouli (33MW), en construction dans la périphérie Ouest de Ouagadougou, sera fonctionnelle dès septembre 2017 , annonce-t-on de source gouvernemental. «Le taux de réalisation d’ensemble du chantier est de 48%, mais nous avons reçu des assurances que les délais seront respectés et la centrale devra être fonctionnelle à partir de septembre 2017», a déclaré M. Thiéba dont les propos sont repris dans la presse nationale.