L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 06/12/2017 : armée, revendication, santé, énergie, réforme, Défense, Françafrique, tourisme, investissement,

Côte d’Ivoire : mouvement d’humeur de soldats à Bouaké, Daloa



Un mouvement d’humeur de soldats a secoué les villes de Bouaké, Korogho, et Daloa ce vendredi 6 janvier 2017. Réclamant le paiement de primes, l’augmentation de salaires, la réduction du temps à passer dans les grades entres autres, ces soldats ont occupé les rues et tiré des coup de feu en l’air, apprend-t-on de sources médiatiques. Dans un communiqué lu à la télévision nationale à la mi-journée, par le ministre de la Défense, Alain-richard Dowahi, le gouvernement demande « à tous les soldats de garder leur calme et de rentrer dans les casernes en vue de permettre la recherche de solutions durables pour l’ensemble des composantes des Forces armées de Côte d’Ivoire». Le gouvernement a également pris des mesures, notamment, la « mise en alerte de l’ensemble des troupes » et le « renforcement de la sécurité des emprises militaires ».



Niger : cas de fièvre mortelle dans le nord



Six personnes ont succombé à une épidémie de fièvre dans le village d'Azelik (nord du Niger) depuis le 20 décembre 2016, a annoncé le ministère de la Santé publique. Selon la meme source, Azelik connaît depuis cette date des cas de patients présentant des symptômes de type fièvre, céphalées, toux, douleurs ostéo-articulaires et courbatures. Dépêchée sur les lieux, une équipe médicale venue de la ville d'Ingall a détecté 102 patients présentant un paludisme confirmé sur 313 personnes examinées entre mercredi et jeudi.



Burkina Faso : près de 60 milliards FCFA reçus des partenaires pour démarrer la réforme sur l’énergie



Le gouvernement burkinabé vient de ratifier un accord conclu entre le Burkina Faso et la Banque mondiale, pour le financement de la première opération de la série d’appuis aux réformes sur l’énergie et la gestion budgétaire. « D’un montant global 59,2 milliards de francs CFA, entièrement financé par IDA sous forme de don pour 45% et de crédit pour 55%, ce financement permettra de réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande d’électricité et d’améliorer la gestion des finances publiques » lit-on dans le communiqué du conseil des ministres du 05 janvier 2016



Afrique : rapport critique sur les opérations militaires françaises en Afrique



Les opérations militaires françaises en Afrique alimentent l'instabilité régionale et traduisent un « retour en force » de la France au Sahel, estime l'association Survie, à quelques jours d'un sommet Afrique-France au Mali.« Bien loin de résoudre les crises, ces opérations contribuent à les aggraver et à en créer de nouvelles », affirme l'association de lutte contre la « Françafrique » dans un rapport intitulé « Cinq guerres pour un empire" publié ce vendredi 6 janvier 2017.



Burkina Faso : un plan triennal adopté pour lutter contre mutilations génitales féminines



Le gouvernement burkinabé a adopté un « plan stratégique national » à l’élimination des mutilations génitales féminines, indique-t-on de source officielle. Il s’agit d’un plan triennal jusqu’en 2018, son adoption va permettre de « disposer d’un référentiel pour tous les acteurs en vue d’offrir un environnement protecteur des droits des filles et des femmes à même de leur assurer une bonne santé, le maintien de leur intégrité physique et le respect de leurs droits » précise un communiqué du gouvernement.



Afrique de l’ouest : AfricInvest met 17 millions dans le projet d’extension d’Azalai Hôtels



Le groupe hôtelier Azalaî Hotels très présent en Afrique de l’ouest va recevoir un financement de 17,3 millions d’euros du fonds d’investissement AfricInvest, indique le site spécialisé en informations économique et financière, Agence Ecofin. Cet investissement vise à soutenir l'hôtelier dans son plan d'expansion régional, dans l'augmentation de ses capacités et l'amélioration de ses services. Le projet d’extension d’Azalai verra l’ouverture de nouveaux hôtels à Dakar, Niamey, Lomé et Conakry.