L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 08/02/2017 : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Sénégal : Adiaké, mutinerie, migration éducation, énergie, coopération, santé.

Côte d’Ivoire : le gouvernement condamne la mutinerie d’Adiaké



Le gouvernement ivoirien a condamné ce mercredi 08 février 2017 la mutinerie des militaires des Forces spéciales basés à Adiaké (90 km à l'est d'Abidjan), « Le gouvernement …]condamne et déplore ces formes violentes de revendication », a plus précisément déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil des ministres, évoquant « une attitude malheureusement récurrente ces derniers temps ». « Le gouvernement a immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés », a ajouté le porte-parole du gouvernement.



Burkina Faso : mise en place d’une stratégie nationale liée à la migration



Le gouvernement burkinabé va mettre en place une stratégie nationale de migration , apprend-ton officiellement. Selon le communiqué du conseil des ministres de ce 08 février, l’initiative vise à promouvoir « une gestion cohérente, efficace, intégrée et concertée des migrations dans la perspective de la réalisation du développement humain durable ».



Bénin : un rapport souligne la faiblesse en langue des élèves du primaire



Les apprenants des établissements maternel et primaire du Bénin souffrent de faiblesses en lecture et mathématiques, c’est une conclusion de l’évaluation faite, par le Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen). Les contre-performances en lecture touche 90,4% des élèves en début de cycle contre 48,3% en fin de cycle de scolarité primaire.



Sénégal : Un nouvel appareil de radiothérapie pour les malades du cancer



Quelque 350 malades du cancer bénéficie chaque année au Sénégal du traitement par radiothérapie à l’hôpital Aristide Le Dantec à Dakar, où la panne de la radiothérapie fait des remous au sein de l’opinion. « En moyenne 350 personnes ont bénéficié de radiothérapie par an au Sénégal" a indiqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale le Professeur Awa Marie Coll Seck, citée par l’Aps. Selon la ministre une nouvel appareil de radiothérapie sera réceptionné dans six mois, en attendant les malades seront convoyés au Maroc pour poursuivre leur traitement, selon la ministre.



Togo-Sénégal : prêt de 25 milliards FCFA de la BOAD pour la Senelec



Le président de la Banque ouest- africaine de développement (Boad), Christian Adovelande, et le directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) , Mouhamadou Makhtar Cissé, ont signé, le 07 février , à Lomé, un accord de prêt d’un montant de 25 milliards de FCFA. Selon un communiqué de la Boad, ce montant est destiné au financement partiel du projet de renforcement et de réaménagement de réseaux de distribution.



Sénégal - Palestine : Dakar va abriter une agence de coopération de la Palestine



L’ambassadeur de Palestine au Sénégal, Safwat Ibraghith a annoncé, ce mercredi 08 février 2017, l’ouverture prochaine à Dakar de la première agence de coopération internationale de son pays. « Les palestiniens ont choisi Dakar comme terre régionale principale pour installer la première agence de coopération internationale grâce à laquelle des projets de solidarité seront réalisés », a déclaré M. Ibraghith qui intervenait lors du premier forum économique Palestino-Sénégal.