L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 10/03/2017 : Sénégal, Nigeria, Bénin, Côte d’Ivoire : économie, genre, marché monétaire, naira, OCI, diplomatie, Constitution, révision, internet, dot Africa

Sénégal : seul 1% des marchés publics accordés aux entreprises gérées par des femmes



Les femmes chef d’entreprises ne bénéficie que de 1% des marchés publics au Sénégal, déplore l’Organisation, Onu-Femmes à travers un communiqué, relayée par l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Selon, Diana Ofwana.la directrice en Afrique de l’ouest d’Onu-Femmes, les femmes entrepreneurs et cheffes d’entreprise « n’ont pas réussi à tirer profit » de cette manne financières liée aux dépenses publiques. Mme Ofwana a notamment appelé à une « discrimination positive » pour les femmes en matière de passation de marchés.



Nigeria : les réserves de devises extérieurs excédé 30 milliards de dollars



La Banque centrale du Nigéria a indiqué que le niveau de ses réserves de devises extérieures a excédé 30 milliards de dollars. Selon les chiffres de la Banque, les réserves atteignent leur niveau le plus élevé depuis octobre 2015.



Bénin : vers un mandat unique de cinq ans



L’État béninois a annoncé qu’il va proposer une nouvelle révision de la Constitution pour fixer un mandat unique de cinq ans au président de la République, informent plusieurs médias locaux. Selon le ministre de la justice, Joseph Djogbénou, cette révision doit être adoptée soit par référendum, soit à la majorité des quatre cinquième des membres de l’Assemblée nationale. Toutefois, il écarte l’éventualité d’un référendum souligne les médias.



Côte d’Ivoire : réunion ministérielle de l’Oci en juillet à Abidjan



La capitale économique ivoirienne, Abidjan va abriter les 10 et 11 juillet 2017, une réunion ministérielle de l’Organisation de la conférence islamique (Oci), a-t-on appris de source officielle. A l’issue d’une audience avec le président ivoirien, Alassane Ouattara, ce vendredi 10 mars 2017 à Abidjan, le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) , Toussef Al Othaimeen, a précisé que cette rencontre sera axée sur la lutte contre le terrorisme, l’économie, la culture et la religion.



Afrique : le nom de domaine, Africa sera disponible en juillet



L'Union africaine (UA)a annoncé ce vendredi 10 mars 2017, le lancement du domaine .africa afin de donner « une identité numérique » au continent. Selon la présidente de la Commission de l'UA, la Sud-africaine Nkosazana Ndlamini-Zuma, qui a animé une conférence de presse au siège de l’UA, à Addis Abeba, ce nom de domaine sera disponible à partir de juillet.« Les Africains qui souhaitent l'utiliser peuvent d'ores et déjà introduire une demande », a expliqué, Mme Zuma, cité par le site francophone de la BBC. Quelque 22% de la population d'Afrique subsaharienne a accès à internet, selon la Banque mondiale, soit un des taux les plus faibles au monde (moyenne mondiale de 44%).