L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 10/04/2017 : Niger, G5 Sahel, Bénin, Ghana : Uemoa, distinction, Abdallah Bouraïma, sécurité, Défense, migration, commerce maritime, coopération, économie.

Niger : Abdallah Bouraïma prend la tete de la commission de l’Uemoa



Le Nigérien Abdallah Bouraïma a été choisi comme nouveau président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa, 8 pays) en remplacement du Sénégalais Aguibou Soumaré, selon des informations rapportées par l’Agence de presse sénégalaise (Aps, publique). L’Uemoa tenait ce lundi à Abidjan, un sommet extraordinaire des chefs d’Etats. D’autres part, le Sénégalais, Mamadou Ndiaye, un ancien cadre de la Banque centrale de l’Afrique de l’ouest (Bceao) a été lui élu, à la présidence du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers de l’Uemoa.



G5 Sahel : appui logistique franco-allemand annoncée



Le G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), va bénéficier d’une aide logistique de la France et de l’Allemagne, ont annoncé sans plus de détails, ce lundi 10 avril 2017 lors d’une rencontre à Berlin, les ministres de la Défense de ses deux pays européens, désireux aussi de bloquer l’afflux de migrants en provenance du Sahel. L’assistance sécuritaire franco-allemande se traduira par une aide logistique et des formations.



Bénin : décaissement annoncé de 500 millions de dollars par la BM



La Banque mondiale sur les trois années à venir va contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au programme économique mis en place par le gouvernement du Bénin, a révélé au cours d’une visite officielle à Cotonou, le vice-président de la banque pour l’Afrique. Le plan d’action du gouvernement béninois rendu public en décembre 2016 nécessite un financement de dix mille milliards FCFA.



Ghana : des acteurs soulignent la faiblesse du commerce maritime



En 2016, le commerce maritime a généré un total de 18 millions de tonnes de marchandises, selon le Conseil ghanéen des chargeurs qui s’est exprimé devant la presse locale, à Accra. Selon la même source, il s’agit d’un secteur largement déficitaire, puisque le Ghana, fortement dépendant de l’extérieur a importé en 2016, 12,5 millions de tonnes contre seulement 5,55 millions de tonnes exportées.



Cap-Vert : l’économie croit entre 3 à 4% en 2017



L’économie Cap-Verdienne devrait connaitre une croissance comprise entre 3 à 4% en 2017 contre 3,9% en 2016, Selon des chiffres de la banque centrale relayés par Agence Ecofin. Selon la banque centrale, cette performance a été soutenue par un dynamisme dans les secteurs publics, fiscal, agricole ainsi que du logement.



Sénégal : lancement du premier FPC de l’Uemoa



Le premier Fonds Commun de Placement (FCP) islamique de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) nommé FCP Al Baraka sera lancé le mercredi 12 avril à Dakar, selon une information relayée par Financial Afrik. L’objectif principal est d’élargir la gamme d’investissement afin d’offrir des opportunités d’épargne, particulièrement, aux investisseurs désirant effectuer des placements liés à la finance islamique.