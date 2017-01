L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 10/12/2017 : Gambie, Guinée, Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire : élections, recours, Yahya Jammeh, justice, extradition, Toumba Diakité, administration, coopération, Amadou Gon Coulibaly, nomination.

Gambie : les juges examinent le recours de Yahya Jammeh



La Cour suprême gambienne s’est dite ce mardi 10 janvier 2017 dans l’impossibilité de se prononcer faute de juges sur le recours déposé par le camp de Yahya Jammeh qui conteste les résultats de la présidentielle du 1er décembre. « Nous ne pourrons statuer que lorsque la Cour sera au complet", avec l'arrivée de quatre juges attendus du Nigeria et de Sierra Leone dans les prochains mois, a-t-il précisé. Dans des propos relayés par la presse internationale. En outre une mission de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) est de nouveau, attendue ce mercredi 11 janvier 2017 à Banjul.



Sénégal-Guinée : feu vert pour l’extradition de Toumba Diakhité



La justice sénégalaise a donné son feu vert à l’extradition du militaire guinéen Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, arrêté le 16 décembre à Dakar et recherché pour le massacre d’opposants en 2009 à Conakry.La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar "a émis un favorable pour l’extradition" de M. Diakité, a déclaré Me Baba Diop, l’avocat de Toumba, cité par l’AFP. « Nous attendons maintenant le décret d’extradition du président de la République pour l’attaquer en excès de pouvoir devant la Cour suprême », a ajouté Me Diop.



Togo : l’opposition en quête de réformes démocratiques



Six partis d’opposition togolais ont lancé le 09 janvier à Lomé un nouveau regroupement après plusieurs échecs pour défendre des réformes de la Constitution et des institutions censées permettre l’alternance dans un pays gouverné par la famille Gnassingbé depuis près de 50 ans. « C’est un regroupement ouvert, informel et sans dénomination que nous avons créé pour mener des stratégies, afin de contraindre le régime en place à opérer les réformes politiques », a déclaré Fulbert Attisso, le président du parti Togo Autrement et membre du mouvement, cité par l’AFP.



Côte d’Ivoire : Kablan Duncan, nommé vice-président, Gon Coulibaly à la primature



L’ancien Premier ministre Daniel Kablan Duncan est nommé vice-président de la Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite ce mardi 10 janvier 2017 à l’Assemblée nationale par le président de la République Alassane Ouattara. « le Conseil constitutionnel a confirmé la légitimité de Daniel Kablan Duncan a occupé le poste de vice-président », a annoncé Alassane Ouattara. Le Chef de l’Etat a rendu hommage à celui qui a occupé avec brio les fonctions de Premier ministre dans les gouvernements successifs depuis le 21 octobre 2012. Le poste de premier ministre revient désormais à Amadou Gon Coulibaly.



Niger : plus 20 milliards de la Banque mondiale dans la modernisation du service public



La banque mondiale va débloquer 21 milliards FCFA pour le projet de renforcement des capacités du secteur public dans la délivrance des services au Niger, apprend-t-on de source officielle. « Les activités qui seront réalisées permettront d’appuyer l’administration dans la poursuite de ses réformes dont la mise en œuvre est devenue indispensable pour le pays » déclare Siaka Bakayoko, le représentant résident de la Banque mondiale, cité par Agence Ecofin.