L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 11/04/2017 : Sénégal, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Burkina Faso : sécurité, arrestation, marché financier, mines, coopération, politique monétaire, Uemoa.

Sénégal : arrestation à Dakar de trois présumés terroristes



La Police sénégalaise a annoncé ce mardi l’arrestation à Dakar d’un ressortissant nigérian et deux ressortissants marocains soupçonnés de terrorisme. Selon un communiqué relayé par l’Aps, la police précise que le ressortissant nigérian est connu des services de renseignements de son pays tandis que les deux marocains en provenance de la Turquie ont été arrêtés à l’aéroport de Dakar, le 29 mars 2017.



Guinée-Bissau : 17,8 milliards FCFA collectés sur le marché sous régional



La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique de la Guinée-Bissau a collecté une enveloppe de 17,831 milliards FCFA à travers l’émission simultanée de bons et obligations du trésor en adjudication sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) , selon une annonce de l’Agence UMOA- Titres, relayée par l’Agence de presse africaine.



Côte d’Ivoire : réunion des ministres des Finances de la zone Franc



La Côte d’Ivoire va abriter du 13 au 14 avril prochains , la réunion biannuelle de la Zone Franc, selon une annonce publiée ce mardi 11 avril 2017, par le ministère de l’économie et des finances ivoirien. Cette rencontre regroupera les ministères des finances, les gouverneurs des Banques centrales, les présidents des commissions et des Banques de développement.



Burkina : 8 milliards FCFA du Canada pour la sécurisation des industries extractives



Le Canada va allouer un financement de 8 milliards FCFA à l’Etat burkinabé pour le Projet de la surveillance de l’industrie extractive en Afrique francophone subsaharienne (Pasie), selon une information rapportée par l’Agence presse africaine. Ce projet permettra d’améliorer la capacité des institutions de contrôle des finances publiques et des parties prenantes à l’audit des industries extractives, indique la même source.