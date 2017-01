L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 11/12/2017 : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria : gouvernement, remaniement, Amadou Gon Coulibaly, sommet, Afrique-France, santé, Football, Fifa.

Côte d’Ivoire : Amadou Gon Coulibaly se défait de douze ministres du précédent gouvernement



Douze ministres du gouvernement sortant n’ont pas été nommés par le nouveau premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui a la composition de son équipe, ce mercredi 11 janvier 2017soit 24 heures après sa nomination à la place de Daneil Kablan Duncan, qui est nommé au poste de vice-président du pays. Ces ministres non reconduits sont: Allah Kouadio, Paulette Badjo, Gaoussou Touré, Dosso Moussa, Affoussy Bamba-Lamine, Jean Louis Billon, Toungara Adama, Dacoury Tabley, Anzoumane Moutaye, Euphrasie Yao et Roger Kacou quittent le gouvernement. Une des attractions de cette nouvelle équipe gouvernementale est la présence de Thierry Tanoh, l’ancien d’Ecobank au poste de ministre du Pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables.



Mali : Afrique-France, un sommet sous haute sécurité



Le sommet Afrique-France, verra la présence d’une trentaine de chefs d’états et de gouvernements africains, ont annoncé les organisateurs, ce mercredi 11 janvier 2017 devant la presse à Bamako. Prévu du 13 au 14 janvier sous le thème : partenariat, paix et émergence, le sommet se déroulera sous haute sécurité avec notamment « Plus de 10.000 hommes sont mobilisés pour la couverture sécuritaire, dont 700 pour la sécurité des hautes personnalités », a indiqué le président du comité d’organisation, Abdoullah Coulibaly, cité par l’AFP. En outre la journée du vendredi 13 sera exceptionnellement chômée afin de faciliter la circulation dans la capitale malienne.



Nigeria : plus de 50 millions de dollars seront investis dans un programme de santé féminine (Buhari)



Le Président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé le déboursement de 55,5 millions de dollars de fonds publics au profit « Programme Soins de Qualité pour les Femmes » sur tout l’étendue de l’état fédérale. L’annonce a été faite lors de l’inauguration d’un centre de santé pour la couverture universelle au Nigéria, dans la capitale fédérale, Abuja, selon le président Buhari chacun des 36 Etats va percevoir 1,5 millions e dollars.



Sénégal : Dakar va abriter un des bureaux régionaux de la FIFA pour l’Afrique



Le Sénégal a été choisi par la FIFA (organe faitière du football mondial) pour abriter un de ses deux bureaux régionaux en Afrique, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), relayé par l’APS.« Par sa circulaire numéro 1573 du 4 janvier 2017, la FIFA vient de confirmer à notre association nationale que le Sénégal abritera l’un des nouveaux sièges de ses Bureaux régionaux en Afrique après une restructuration ayant réduit ceux-ci à deux pour le continent africain », précise le communiqué. Selon la même source, l’autre bureau régional sur le continent sera basé en Afrique du sud.