L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 12/04/2017 : Nigeria, Ghana, Sénégal, Nigeria, Burkina Faso : Agriculture, cacao, EFCC, corruption, santé, paludisme, élections, intégration, Cedeao.

Nigeria : encore des millions de dollars découverts par la EFCC



Une opération de la Commission contre les crimes financières et économiques (EFCC) a permis la découverte de plusieurs millions de dollars. Selon les chiffres publiés ce mercredi par la EFCC, il s’agit de plusieurs montants en devises différentes : 38 millions de dollars, 23 millions de Nairas, et 27 000 livres sterling découverts dans un appartement situé dans le quartier Ikoyi à Lagos. Toutefois, aucune indication n’est encore fournie sur le propriétaire de ces fonds. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Buhari a déclaré une guerre totale à la corruption et plusieurs cadres du gouvernement de son prédécesseur sont actuellement sur la sellette.



Ghana - Côte d’Ivoire : les deux pays veulent lutter ensemble contre la chûte des prix de cacao



La Côte d’Ivoire et le Ghana (les deux plus grands producteurs de cacao au monde) ont annoncé ce mercredi 12 avril 2017 leur intention de travailler ensemble contre la volatilité constatée actuellement sur les cours mondiaux du cacao. A cet effet, il est prévu la mise en place d’un comité technique mixte pour une meilleure coordination stratégique, selon Joseph Boahen Aidoo, le directeur général de la Cocobod (l’organe de commercialisation et de contrôle du cacao au Ghana) qui animait à Abidjan, une conférence de presse avec son homologue ivoirien Massandje Toure-Litse, le patron du Conseil Café-Cacao.



Sénégal : l’Etat accorde un financement de 110 milliards FCFA au PNLP



L’Etat du Sénégal a octroyé un financement d’environ 110 milliards FCFA au «plan stratégique » anti-paludisme pour la période 2016-2020, a annoncé le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), Omar Sarr.« Le Sénégal a fait beaucoup de progrès, avec une réduction du nombre de cas de paludisme, une maladie qui était le premier motif des consultations et des décès au Sénégal », a-t-il souligné, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Nigeria : plus de 200 agents électoraux accusés de fraude



La commission électorale nigériane a annoncé avoir suspendu plus de 200 agents électoraux accusés d’avoir accepté des pots-de-vin pour influencer les résultats des élections générales de 2015, selon un communiqué de ladite commission. C’est un total de 205 employés qui font l’objet de poursuites devant la commission des crimes économique et financiers (EFCC) qui a enquêté sur ces allégations de fraude, souligne la même source.



Burkina Faso : adoption de la carte biométrique de la Cedeao



Le Burkina Faso a adopté la loi portant adoption de la carte Cedeao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) lors d’une séance plénière de l’Assemblée nationale burkinabé, rapporte la presse locale. « Cette adoption va contribuer à lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et d’assurer la libre circulation des personnes », a indique le ministre de la Justice, cité par les même source.