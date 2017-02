L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 14/02/2017 : Burkina Faso, Bénin, Nigeria, Sénégal : coopération, intégration, commerce, télécoms, Défense.

Burkina Faso : grève des agents du ministère du Commerce



Le Syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (Synamica) a entamé une grève de 72 heures, depuis le 13 février pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail, a-t-on appris de source médiatique. Ces agents du minsitère du Commerce, réclame la mise en place d’un fonds de soutien à la vérification des importations et la réglementation de la nomination au poste de conseiller économique et commercial dans les ambassades et missions diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger.



Bénin : une trentaine de pays africains, exemptés de visa d’entrée



Le gouvernement béninois vient de publier la liste des pays africains exemptés de visa d'entrée au Bénin, annonce une note d'information du ministère béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, relayée par la presse locale. Selon cette source, une trentaine de pays africains sont exemptés de visa d'entrée au Bénin pour une durée n'excédant pas 90 jours. Parmi les pays bénéficiaires, figurent l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, les Comores, le Cameroun, le Tchad, la République du Congo, le Gabon, le Malawi, la Somalie et le Zimbabwe.



Nigeria : vers la reprise de la coopération militaire avec les USA



Les Etats-Unis et le Nigéria pourraient signer un contrat d’armement visant à accompagner la lutte contre le terrorisme. C’est ce qui est ressorti d’un l’appel récent entre Muhammadu Buhari et son homologue américain Donald Trump. Le président Trump « a assuré que les Etats-Unis sont prêts à signer un accord d’armement avec le Nigéria pour l’aider à combattre le terrorisme », indique un communiqué du conseiller spécial à la présidence en charge des médias et de la publicité, Femi Adesina.



Nigeria : vente d’actifs, annoncée pour combler le déficit budgétaire



Le ministère nigérian de la planification et du budget a annoncé dans un document que le gouvernement se délestera dans les mois à venir de plusieurs de ses actifs. L’initiative prévoit la mobilisation de 16,4 milliards de dollars pour combler le déficit budgétaire. D’après le document du ministère, relayé par Agence Ecofin, la vente de ces actifs contribuera, entre autres, à la réduction de l’inefficacité et de la corruption dans les sociétés d’Etat. Mais bien que le texte fasse mention des plans du gouvernement fédéral pour le redressement de l’économie du pays à l’horizon 2020, il ne spécifie pas quels actifs seront vendus. Pour rappel, l’économie nigériane s’est contractée de 1,5% en 2016 en raison de la chute des prix du pétrole et du recul de la production de l’or noir du pays.



Sénégal : Sonatel annonce une baisse de ses tarifs internet



La Société nationale des télécommunications (Sonatel) va appliquer, à partir de mercredi 15 février 2017, une baisse comprise entre 15 et 20% sur ses tarifs internet, pour accompagner la politique du gouvernement à travers sa nouvelle stratégie "Sénégal numérique 2025", a annoncé ce mardi son chargé de communication, Abdou Karim Mbengue. Cité par l’Agence de presse sénégalaise (Aps), M. Mbengue s’exprimait en marge de la cérémonie de lancement, par l’opérateur historique des télécommunications au Sénégal, d'une campagne appelée: Internet partout pour tous