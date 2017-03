L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 14/03/2017 : Sénégal, Gambie, Nigéria, Ghana : hydroélectricité, OMVS, élections, Adama Barrow, inflation, privatisation, intégration, infrastructure.

Sénégal : OMVS compte étoffer son réseau énergétique



L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) compte porter son réseau interconnecté de transport et de distribution d’énergie de 1.700 km actuellement à 4000 à l’horizon 2025, a réaffirmé son Haut-commissaire, Kabiné Komara. Avec les trois barrages prévues en Guinée (Koukoutamba, 297 mw, 181 mw, et Boureya, 114 mw) et les deux au Mali (Gouina, 140 mw et Gourbassi 18 mw), "nous pourrons générer, à moyen terme, 826 mw supplémentaires d’hydroélectricité", a-t-il avancé dans un entretien avec le quotidien public sénégalais, Le Soleil. « Avec ces réalisations et les projets en cours , notre réseau interconnecté de transport et de distribution d’énergie passera de 1.700 à 4.000 km », a-t-il soutenu.



Gambie : 239 candidats retenus pour les législatives d’avril



La Commission électorale gambienne (IEC) a annoncé avoir accepté 239 candidats pour les élections législatives du mois d’avril 2017, rapporte l’AFP. Parmi les candidatures enregistrées, selon une liste diffusée par la commission, une trentaine émane de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), parti de l'ex-président Yahya Jammeh, indique la même source. La campagne électorale se déroulera du 15 mars au 4 avril 2017.



Nigeria : recul de l’inflation pour la première fois depuis 15 mois



Le Bureau national des statistique (Bns) a annoncé ce mardi 14 mars 2017 un recul de l’inflation, pour la première fois en 15 mois, avec un taux annuel de 17,7% en février, selon une information relayée par l’AFP. Selon un cabinet d’études économiques, Capital Economics, cité par le même source, cette baisse devrait se poursuivre en mars et « dans les prochaines mois », car « le Banque Centrale du Nigeria a commencé à intervenir sur le marché des devises étrangères, en vendant l’équivalent de 1,5 milliards de dollars » aux banques.



Ghana : un comité pour la privatisation de la Société nationale d’électricité



L’État du Ghana va mettre en place un comité de 11 membres pour étudier une éventuelle privatisation de la Société de distribution d’électricité du pays, rapporte APA. Selon la même source, ce projet de privatisation mise en œuvre dans le cadre de la phase II du Millenium Challenge corporation (MCC) financé par les États-Unis, a été bloqué suite aux protestations des travailleurs de la société d’électricité.



Sénégal : l’AFD octroie 16 milliards FCFA pour la santé de la mère et de l’enfant



L’Agence française de développement (AFD) va octroyer à l’État du Sénégal un don de 16 milliards FCFA, en appui au financement du Projet d’amélioration de la Santé de la mère et de l’enfant (Pasme) dans les régions de Louga, Kolda et Sédhiou, a annoncé l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot. « Il s’agit principalement du PASME I et du PASME II qui vont intervenir respectivement dans la région de Louga pour un montant de 9,2 milliards FCFA et du PASME II dans les régions de Kolda et Sédhiou pour 6,5 milliards FCFA », a-t-il indiqué, cité par l’APS.



Gambie -Sénégal : la construction du pont de Farafégny démarre mercredi



Les travaux de construction du pont de Farafégny, qui doit relier la Gambie au Sénégal, va démarrer ce mercredi 15 mars 2017, selon une information relayée par plusieurs médias sénégalais. Selon les même sources, les travaux vont durer 30 mois (2 ans 6 mois) et la fermeture du pont pour les travaux va occasionner l’emprunt d’un contournement via Tambacounda pour les transporteurs locaux sénégalais.