L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 14/04/2017 : Togo, Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin : marché financier, industrie, textile, banque, BDK, intégration, santé, urbanisme, démographie.

Togo : levée de 20 milliards FCFA sur le marché sous régional



Le gouvernement va chercher 20 milliards FCFA à travers l’émission par adjudication simultanée de bons et obligations du trésor programme. L’opération est programmée le 20 avril 2017 auprès des investisseurs du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), annonce ce vendredi l’Agence UMOA-Titre Dakar.



Burkina - Mali : un financement global de 6 milliards FCFA pour doper le textile



L’Union européenne va octroyer un financement de 10 millions d’euros (6,5 milliards FCFA) pour un projet visant, la création de l’emploi dans les chaînes de valeur du textile en faveur des jeunes et des femmes du Burkina Faso et du Mali, selon un communiqué du ministère du commerce, rapporté par l’Agence de presse africaine.



Burkina Faso : un fonds de 10 milliards FCFA pour financer les startups



Un budget de 10 milliards FCFA a été dégagé par le gouvernement dans le but de financer les startups locales, a-t-on appris de source médiatique. Dénommé, « Burkina Start Up », ce fonds qui sera lancé en mai prochain pour une durée de 5 ans devrait permettre création de quelques 500 petites et moyennes entreprises.



Côte d’Ivoire : Abidjan, prochaine étape de la BDK



La BDK Financial Group, envisage de s’implanter dans la capitale économique ivoirienne, selon le site Financial Afrik, le groupe bancaire basé au Luxembourg, a signé une convention avec La Poste de Côte d’Ivoire en vue d’un appui financier et technique dans le cadre de son plan de relance, de modernisation et de diversification de ses activités. La BDK Financial Group est déjà présent au Sénégal depuis bientôt deux ans à travers sa filiale la Banque de Dakar.



Côte d’Ivoire : trois « importantes » réunions de la Cedeao prévu la semaine prochaine



La capitale économique ivoirienne, Abidjan, va abriter du 18 au 21 avril, trois « importantes » réunions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), rapporte l’Agence Ivoirienne de presse. Du 18 au 19 mars se tiendra une réunion du Comité des experts des ministres en charge de l’Industrie, en vue de l’examen des textes sur l’infrastructure de la qualité. Une réunion des ministres de l’Agriculture portant sur le cacao et l’anacarde sera ensuite organisée le 20 avril et enfin, le lendemain une réunion des ministres en charge de l’Industrie, est prévue en vue de l’approbation des textes sur les structures régionales de la qualité.



Bénin : la fièvre Lassa prend fin (ministre)



Le ministère béninois de la Santé béninois a déclaré ce vendredi la fin d’une épidémie de fièvre hémorragique de Lassa qui a tué deux personnes depuis février 2017. « Je déclare ce jour, vendredi 14 avril 2017, la fin de l’épisode actuel de l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa », écrit le Dr Alassane Seidou, ministre de la Santé du Bénin, dans un communiqué, relayé par Xinhua. Selon les autorités sanitaires, seuls deux cas - tous deux mortels - ont été enregistrés mais les autorités béninoises ont déclaré l’état d’épidémie afin de bénéficier du maximum de moyens pour empêcher la propagation du virus.



Togo : tenue d’une conférence sur la ville durable



L’Ambassade de France au Togo en partenariat avec le ministère togolais de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie organise, le 25 avril 2017 à Lomé une conférence sur le thème : Quelle ville durable pour demain ? Selon le site officiel du gouvernement togolais, cette rencontre se tient dans « un contexte où la population togolaise double tous les 25 ans et d’une urbanisation galopante, la problématique des villes durables relève de nombreux enjeux, tant économiques, que sociaux et environnementaux.»