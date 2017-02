L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 15/02/2017 : Guinée, Guinée Bissau, Nigeria, Sénégal : Santé, Ebola, étude, fleuve Sénégal, riziculture, Aliko Dangote, éducation :

Guinée-Liberia -Sierra Leone : seul 3% des malades ont propagé l’épidémie d’Ebola (étude)



La majorité des infections de l'épidémie Ebola ont été causés par une poignée de malades d'après des chercheurs britanniques et américaines dans une étude relayée par la presse internationale. Selon les résultats publiés le 13 février par dans les comptes rendus de l’Académie américaine des sciences, 3% des personnes infectées par le virus ont été responsables de 61% de toutes les contagions en l'Afrique de l'Ouest. Les jeunes et les personnes âgées étaient les plus susceptibles d'être de super-propagateurs. L'épidémie Ebola a été d'une ampleur sans précédent sur la période 2014-2015 en Afrique de l'Ouest. Plus de 28 000 personnes ont été infectées par le virus et environ 11 000 personnes ont succombé à la maladie d'après l'organisation mondiale de la santé.



Guinée-Bissau : hausse prévue de la production de noix de cajou en 2017



Selon les prévisions de l’Agence nationale de cajou (Anca), relayées par le journal Financial Afrik, la Guinée-Bissau devrait exporter plus de 200.000 tonnes de noix de cajou en 2017. Principale culture de rente et source de revenu pour les paysans et l’Etat, les exportations de noix de cajou vont connaitre une hausse cette année. Durant l’exercice précédent, ces exportations étaient estimées à 192.000 tonnes. Le noix de cajou, qui rapporte annuellement 70 millions de dollars à la Guinée Bissau, représente 60% des revenus du pays, qui est 3ème producteur africain et le 6ème mondial.



Sénégal : les pays riverains du fleuve Sénégal, décidés à appliquer la Convention de Ramsar



Les pays partageant le bassin du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal) et ayant signé la Convention de Ramsar (Iran) sur les zones humides ont décidé de mettre en application les trois piliers de ce traité ratifié le 2 février 1971, selon des informations rapportées par l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Ces trois piliers sont la conservation des zones humides, l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides et leurs ressources associées et la coopération transfrontalière et internationale à partir des ressources partagées.



Nigeria : Dangote lance un projet rizicole dans l’état de Sokoto



Le groupe Dangote, a lancé le 13 février 2017 un projet de riziculture sur une étendue de 25 milles hectares dans l’état de Sokoto (nord) avec en perspectives la création de milliers d’emplois locaux, a-t-on appris de source officielle. Au cours de cette cérémonie, le président du groupe Dangote, Aliko Dangote, a déploré, le fait que plus de la moitié des 6 millions de tonnes de riz, consommés par ses compatriotes provienne de l’extérieur.



Guinée : fermeture provisoire de tous les établissements scolaires



Face à la crise actuelle qui sévit dans l’éducation en Guinée, marquée par la grève des enseignants, le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les écoles du primaire, secondaire et du supérieur, mesure qui a pris effet, depuis le 14 février 2017. Selon le communiqué publié par les autorités, cette mesure vise écarter de la rue les écoliers qui soutiennent le mouvement d’humeur des grévistes. « Les cours reprendront dans le calme et la sérénité après les négociations avec les syndicats »précise le gouvernement dans son communiqué.