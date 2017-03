L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 15/03/2017 : Niger, Nigeria, Guinée, : corruption, EFCC, élections, APP, énergie, commerce, agriculture.

Côte d’Ivoire : l’Africa Progress Panel, invite les Etats africains à plus d’investissements dans le secteur énergétique



L’Africa Progress Panel à travers un rapport lancé ce mercredi 15 mars 2017 à Abidjan exhorte les Etats africains à augmenter massivement, les investissements en faveur de diverses solutions énergétiques. « Les 620 millions d’Africains toujours sans accès à l’électricité ne peuvent attendre d’être raccordés au réseau » estime l’APP dans son rapport intitulé « Lumière, Puissance, Action ». A cet effet, « les États doivent également accroître les investissements dans le hors-réseau et les mini-réseaux, plus économiques et rapides à mettre en place » recommande le rapport qui déplore aussi la lenteur et le coût exorbitant des projets d’extensions et de raccordement électrique.



Nigeria : 49 millions de Nairas interceptés à l’aéroport de Kaduna



Pas moins de 49 millions de Nairas ont découverts le 14 mars 2017 par les agents de la Commission contre les crimes économiques et financières (EFCC, sigle en anglais) à l’aéroport de Kaduna dans le nord du Nigeria, a-t-on appris de source officielle. Selon la EFCC, l’argent a été découvert durant les contrôles de routine, dans deux gros sacs. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les convoyeurs, selon Ibrahim Bappah, le porte-parole de la EFCC. Elu en 2015 à la tête du Nigeria, Muhammadu Buhari a déclaré une guerre totale à la corruption.



Guinée : la Banque mondiale accorde un prêt de 23 millions de dollars à l’État guinéen



La Banque mondiale va accorder à la Guinée un prêt de 23 millions de dollars pour la modernisation et la rentabilité de la filière rizicole mais également pour la concrétisation du programme de relance des cultures d’exportation, selon une information rapportée par Financial Afrik. Selon la même source, ce prêt constitue le deuxième volet du programme de productivité agricole financé par l’institution de Bretton Woods.



Niger : réunion en juin des ministres du Commerce de l’UA



Une réunion des ministres du Commerce de la Zone économique de libre échange continentale de l’Union africaine, aura lieu les 16 et 17 juin 2017 à Niamey au Niger, a annoncé le président nigérien, Mahamadou Issoufou en marge de sa participation début mars à Addis-Abeba, à l’investiture des nouveaux commissaires de l’Union africaine. La Zone économique de lire échange continentale (Zlec) de l’Union africaine a pour but de booster le Commerce intra-africain, favoriser l’industrialisation du continent et accroitre les investissements sur le continent.