L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 16/02/2017 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal : Industries, mines, finances, santé, infrastructures, investissements.

Côte d’Ivoire : la police disperse une manifestation de producteurs de cacao



La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation de producteurs de cacao de Côte d’Ivoire, premier exportateur mondial de la fève, organisée pour dénoncer la mévente des récoltes, rapporte l’AFP. Ces planteurs qui avait la veille annoncée une grève illimité, protestent contre l’immobilisation de leur produits au port d’Abidjan.



Niger : fin de l’épidémie de fièvre du Rift



L’épidémie de fièvre de la vallée du Rift au Niger a pris fin, selon une annonce du ministère de la Santé. Depuis aout 2016, cette maladie a fait un bilan officiel de 33 morts dans la région de Tahoua, dans l'ouest du Niger. « Le dernier cas positif au laboratoire a été notifié le 25 octobre 2016 (...) nous déclarons (donc) la fin de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Tahoua », a déclaré le ministre nigérien de la Santé, Idi Illiassou à la télévision publique.



Burkina Faso : le gouvernement veut augmenter la part des mines dans le PIB



Le gouvernement burkinabè veut augmenter la part des industries extractives dans le PIB pour passer de 7,9% en 2015 à 10,2% en 2020, a annoncé le ministère en charge des mines et des carrières. Dans une déclaration publiée mercredi 15 février 2017, le gouvernement entrevoit un accroissement de la proportion des achats locaux dans les consommations alimentaires des industries minières, qui devrait atteindre 25% à l'horizon 2020, contre moins de 14% en 2015.



Sénégal : vers la construction de deux nouveaux ports



L’État du Sénégal a prévu la construction de deux nouveau ports à Ndagaye, village, situé sur la Côte au Sud de Dakar, et à Bargny-Sindou, ville, située sur la côte sud de la presqu'île du Cap-Vert. Cité par Agence Ecofin, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Omar Guèye, a indiqué que ces ports en eaux profondes auront un tirant d’eau de 18 à 20 mètres, sans plus de précision.



Afrique : ralentissement des projets d’infrastructures



Le coût cumulé des projets d’infrastructures engagés en Afrique en 2016 s’est établi à 324 milliards de dollars, en baisse de 14% par rapport à 2015, selon un récent rapport du cabinet international d’audit et de conseil Deloitte. Le nombre de ces projets d’infrastructures a, quant à lui, atteint 286 projets l’an dernier contre 301 en 2015, a-t-on ajouté de même source.Ce texte dont le contenu a été relayé par Agence Ecofin, explique ces reculs par les «vents contraires auxquels font face les économies africaines dans un contexte de baisse des cours des matières premières et de morosité économique mondiale».