L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 16/03/2017 : Côte d’Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Sénégal,, Togo : agriculture, banque, justice, pétrole, fraude, diaspora,

Côte d’Ivoire : une étude déplore le faible accès au crédit pour les agriculteurs



Les exploitants agricoles ivoiriens dispose d’un faible accès au crédit, c’est ce qu’indiquent les résultats d’une récente enquête menée par le Groupe consultatif d'assistance aux pauvres, un centre de recherche de la Banque mondiale. « 95% des exploitants agricoles reçoivent le paiement de leur production en cash. Dans cette situation, ils ne peuvent bénéficier de services financiers pour le développement de leur activités ou faire face aux besoins de leurs ménages » font remarquer les auteurs de cette enquête. En Côte d'Ivoire, l'agriculture occupe 66% de la population active et contribue pour 22% au PIB.



Nigeria : l’ex- directeur de la NNPC en détention pour blanchiment d’argent et fraude



L’ex- directeur de la compagnie nationale pétrolière (NNPC, sigle en anglais), Andrew Yakubu a été inculpé pour « fraude et blanchiment d’argent », ce jeudi 16 mars 2017 par un tribunal à Abuja, a-t-on appris sur le site web du quotidien local ‘’The Guardian ». Début février, une opération de la Commission contre les crimes économiques et financières (EFCC), a permis la découverte de plus de 10 millions de dollars en cash dans une des propriétés de M. Yakubu dans le nord du Nigeria.



Burkina Faso : FIAD 2017, le Burkina à l’honneur



Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce jeudi 16 mars 2017 à Casablanca au Maroc, l’ouverture de la 5ème édition du Forum International Afrique Développement (Fiad). Le Burkina Faso est l’invité d’honneur de cette rencontre placée cette année sous le thème : « les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique » et qui réunit 2000 opérateurs économiques issus de 36 pays.



Sénégal : les Sénégalais de l’extérieur contribuent à hauteur de 950 milliards FCFA par an



La contribution des Sénégalais de l’extérieur à la vie économique serait estimée à hauteur de 950 milliards FCFA par an en moyenne, a révélé le ministre de l’économie et des finances, Amadou Bâ, cité par l’Agence Ecofin. La population sénégalaise vivant à l'extérieur du pays est estimée à trois millions de personnes, soit environ 20% de la population totale du pays, selon la même source.



Côte d’Ivoire : signature d'une convention avec la Banque centrale populaire du Maroc



L’Etat ivoirien et la Banque centrale populaire (BCP) du Maroc ont signé une convention ce jeudi 16 mars 2017, de 66,7 milliards FCFA pour la modernisation des infrastructures routières dans le pays selon un communiqué du ministère de l’économie et des finances ivoiriennes. Cité par APA, le document précise que ce financement est destiné en l’occurrence pour le renforcement des axes Gagnoa – Yabayo (79 Km) et Agboville – Thomasset (45 Km).



Togo : les banques enregistrent un bénéfice de 62 milliards FCFA en 2016



Les Banques togolaises ont enregistré un bénéfice de 62 milliards FCFA en 2016 contre une perte de 50 milliards en 2015, a annoncé, l'agence locale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Selon les chiffres de l'agence relayés par Financial Afrik, l’activité globale mesurée au total bilan a progressé de 27% en un an pour atteindre 2.385 milliards à fin décembre 2016, en liaison avec les hausses des dépôts de 15% et des crédits de 16%.