L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 20/03/2017 : Mali, Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso : conférence, paix, sécurité, coopération, investissements, énergie, infrastructures, marché financier.

Mali : plus de 300 participants attendus à la conférence nationale



La conférence d’entente nationale qui aura lieu du 27 mars au 02 avril 2017 à Bamako, verra la présence de 300 participants, venant des régions, du District de Bamako et de la diaspora, selon un communiqué officiel. Axée sur le thème : « la paix, l’unité et la réconciliation », cette rencontre « permettra d’approfondir les débats sur les causes profondes du conflit et élaborer une charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale sur base une consensuelle », note le communiqué.



Nigeria : 13 milliards dollars investis par la Chine en 2016



En 2016, la Chine a investi 13 milliards de dollars au Nigéria, selon l’ambassadeur adjoint de l’Empire du Milieu au Nigéria, Jin Ping. Parmi ces investissements chinois, on note la voie ferrée Lagos-Ibadan estimé à 1,3 milliard $, le projet de distribution de décortiqueuses de riz (326 millions $) ou encore le projet hydroélectrique de Zungeru (984 millions $) financé par la China EXIM Bank.



Côte d’Ivoire : vers la construction d'une centrale thermique à Bouaké



La ville de Bouaké (centre de la Côte d’Ivoire) sera dotée d’une centrale thermique solaire d’une capacité de 150 Mégawatts qui sera mise en œuvre par le groupe français, ENEGIE, a annoncé le maire de la ville, Nicolas Youssouf Djibo. « Le groupe ENEGIE a voulu investir en Cote d’Ivoire et à choisi la ville de Bouaké. Donc ce groupe s’est approché de la mairie, c’est comme ça que nous avons décidé ensemble de l’installation de cette centrale solaire », indique-t-il, cité par Financial Afrik, sans révélé le coût global de l’ouvrage.



Burkina Faso : l’Etat cherche 35 milliard FCFA sur le marché sous régional



L’Etat du Burkina Faso va émettre des bons d’une valeur totale de 35 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) pour assurer une couverture des besoins de financement à court terme du Trésor public, rapporte l’Agence Ecofin. Selon la même source, cette opération aura une échéance de six mois avec une valeur nominale de 1 million FCFA pour chaque mois.



Banque mondiale : un investissement de 57 milliard de dollars en Afrique sub-saharienne dans les trois prochaines années



La Banque mondiale (BM) annonce que 57 milliards de dollars d’investissements seront consacrés à l’Afrique sub-saharienne, dans les trois prochains années, selon un communiqué de la Banque. Selon le président de la BM, Jim Yong Kim, ce financement va essentiellement provenir de l’Association internationale de développement (AID), l’agence de la Banque mondiale qui accorde des dons et des crédits à taux zéro aux pays pauvres