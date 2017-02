L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 21/02/2017 : Burkina Faso, Gambie, Nigeria, Côte d’Ivoire : santé, Muhammadu Buhari, Télécom, Onatel, économie, drogue, Onudc,

Burkina Faso : Le bénéfice après impôts de l’Onatel chute de 5% en 2016



Le bénéfice après impôts de l’Office national des télécommunications (ONATEL) du Burkina Faso a connu une baisse de 5% au 31 décembre 2016 comparé à la même période de 2015, selon des chiffres de l’entreprise, relayés par APA. Ce bénéfice s’est en effet établi à 24,044 milliards FCFA contre 25,278 milliards FCFA en 2015, soit un repli de 1,234 milliard FCFA . Selon les dirigeants de l’Onatel, cette situation s’explique par « la pénalité ARCEP de 5 milliards FCFA infligée à l’issue des dysfonctionnements constatés durant la période de crise sociale et qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ».



Afrique de l’ouest : le trafic de drogue fait perdre plus de 619 milliards aux pays



Les économies d’Afrique de l’ouest perdent environ 1,3 milliard de dollars (plus de 619 milliards de Fcfa) par an à cause du trafic de drogue., selon des chiffres de l’Office des nations unies contre la drogue et le crime (Onudc) publiés, le 20 février 2017 à Abidjan. « Les estimations financières générées par le trafic de cocaïne dans la région s'élèvent à environ un milliard de dollars américains chaque année dont environ 500 millions sont blanchis dans la région, soit près de 1,3 milliard de pertes pour les économies des pays ouest-africains dans les secteurs de la santé, du travail et autres, » détaille Pierre Lapaque, Représentant régional de l'Onudc.



Nigeria : Buhari prolonge encore son séjour médical à Londres



Le président Muhammadu Buhari a de nouveau prolongé, son séjour médical en Grande-Bretagne où il se trouve depuis un mois. Il s’agit du second report de son retour au Nigeria, après celui du 06 février 2017. « Lors de son bilan médical régulier annuel, les examens ont montré qu'il avait besoin de plus de temps pour se reposer, ce qui l'oblige à rester plus longtemps que prévu à l'origine », a expliqué le porte-parole de la présidence, Femi Adesina, dans un communiqué publié ce mardi 21 février 2017.



Gambie : le président Barrow, gracie plus d’une centaine de détenus



Le président gambien Adama Barrow a gracié 174 personnes incarcérées sous le régime de son prédécesseur Yahya Jammeh, rapporte ce mardi 21 février 2017, l'AFP citant une source pénitentiaire à Banjul. Le pardon leur a été accordé le 18 février. « Toutes les personnes graciées ont été libérées et ont rejoint leurs familles ». Toujours selon les sources qui se sont confiées à L’AFP, des Sénégalais font partie des personnes élargies.



Nigeria : Le FMI n’est qu’un dernier recours pour le Nigeria (ministre)



Le Nigeria, n’a pas besoin du Fonds monétaire internationale (FMI) pour combler son déficit budgétaire, a indiqué, la ministre nigériane des finances, Kemi Adeosun. . « Nous considérons le FMI comme une solution de dernier recours, notamment en cas de difficultés avec les balances de paiements. Et le Nigéria n’en a pas. Ce que nous avons maintenant, c’est plus un problème fiscal.» a-t-elle affirmé dans des propos relayés par Agence Ecofin. Selon elle, le gouvernement révise actuellement son plan de réformes économiques pour éviter cette option.



Côte d’Ivoire : la gendarmerie attaquée à Bingerville



Des inconnus armés ont attaqué dans la nuit de lundi à mardi un poste de la gendarmerie ivoirienne à Bingerville, à l’est d’Abidjan, rapporte-t-on de source médiatique, ce mardi 21 février 2017. Selon Xinhua, Les assaillants sont sortis de la pénombre et ont commencé à tirer sur le bâtiment. Au moins un des gendarmes qui assuraient la garde a été blessé. Les agresseurs se sont emparés de plusieurs armes automatiques appartenant aux gendarmes et ont pris la fuite après leur forfait.