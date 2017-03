L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 21/03/2017 : Ghana, Togo, Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire : coopération, investissement, sécurité, Etat d’urgence, transport aérien, santé, sports, FIF.

Ghana : le gouvernement mise sur 5 milliards dollars d’investissement étrangers en 2017



Le gouvernement ghanéen s’est fixé comme objectif en termes d’investissements directs étrangers(Ide) , la somme de 5 milliards de dollars pour l’année 2017, a-t-on appris de source officielle. Selon Yofi Grant, le Directeur Général du Ghana Investment Promotion Centre (GIPC), les Ide au cours des cinq dernières années tournaient en moyenne entre 2,5 et 3 milliards de dollars.



Togo : 300 000 agents publics de l’État bénéficient d’une assurance maladie



L’Institution d’assurance maladie du Togo (Inam) a révélé que depuis mars 2012, 300 000 agents de l’État togolais ont bénéficié de l’assurance maladie obligatoire. Selon la même source, cette forme de protection sociale pourrait aider à lutter contre la pauvreté si elle est généralisée à l’ensemble de la population.



Burkina : Air France annonce des vols directs entre Ouagadougou et Paris



La compagnie aérienne Air France a annoncé le passage à cinq vols directs par semaine entre Ouagadougou et Paris. Selon les infos relayées par APA, à partir du 26 mars 2017, les liaisons Ouaga-Paris-Ouaga seront assurées sans escale les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, indique la même source.



Niger : prolongation de l’Etat d’urgence dans l’ouest



Le gouvernement nigérien vient de décider de proroger de trois mois l'état d'urgence dans les régions de Tillabéry et de Tahoua (à l'ouest, près de la frontière malienne), annonce un communiqué du gouvernement paru dans les médias publics. L'état d'urgence a été initialement proclamé le 3 mars dernier dans cette partie du Niger, pour une durée de 15 jours. Cette durée étant arrivée à terme, le gouvernement a jugé nécessaire de le proroger pour trois mois, en raison de la résurgence de l'insécurité dans la zone.



Côte d’Ivoire : le Belge Wilmots désigné sélectionneur des Eléphants



Le Belge Marc Wilmots a été désigné, ce mardi, nouveau sélectionneur des Eléphants footballeurs de Côte d’Ivoire en remplacement de Michel Dussuyer démissionnaire, a annoncé la Fédération ivoirienne de football (FIF). M. Wilmots qui a été choisi en remplacement de Michel Dussuyer animera une conférence de presse demain à Abidjan, selon la Fédération ivoirienne de football (FIF).