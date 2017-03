L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 22/03/2017 : Côte d’Ivoire, Mali, Gambie, Burkina Faso : agriculture, modernisation, procès, Simone Gbagbo

Mali : vers la création de villages agricoles



Le gouvernement envisage la création d’une vingtaine de nouveaux « villages agricoles » pour moderniser et augmenter la production, a-t-on appris de source officielle. « Le nouveau village Agricole est un espace géographique contenant, notamment, des infrastructures de développement des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la foresterie, de l’agro-industrie et des équipements socio-économiques de base » explique le communiqué du conseil des ministres de ce jour. Les villages seront construites dans les « zones à fort potentiel aménageable du pays », et vont générer 21 milles emplois directs, selon la même source.



Côte d’Ivoire : poursuite du procès de Simone Gbagbo sans la présence de l’accusée



Le président de la Cour d’assises d’Abidjan qui juge l’ex-première dame Simone Gbagbo, pour crime contre l’Humanité, a décidé le 21 mars 2017 de la poursuite du procès sans l’accusée ni ses avocats commis d’office, rapporte Jeune Afrique. Le réquisitoire de procureur est attendu à partir de lundi prochain, a annoncé la même source. L’accusée et ses conseils avaient la semaine dernière boudé l’audience, protestant contre une composition « irrégulière » de la Cour.



Burkina : Adhésion du Maroc à la Cedeao, le dernier mot revient à la conférence des chef de l’État (président Kaboré)



Le chef de l’État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a indiqué que la demande d’intégration du Maroc dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) doit être soumise à la conférence des chefs d’État qui est l’organe souverain pour l’admission d’un nouveau membre. « Les pays africains doivent œuvrer pour la mise en place d’une zone de libre-échange comme le préconise l’Union africaine (UA) […] Tout ce qui peut mener vers l’intégration de nos pays respectifs doit être favorisé », a souligné le président burkinabé, dans des propos relayés par la presse locale.



Gambie : des observateurs de l’UE pour les élections législatives



Une équipe d’observateur électoraux de l’Union européenne (UE) sera déployée en Gambie, deux semaines avant la tenue des élections législatives, prévue le 6 avril 2017, annonce un communiqué publié ce mardi par la mission de l’UE à Banjul.