L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 23/02/2017 : Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire, Liberia, Guinée, Mali : Boko Haram, humanitaire, culture, cinéma, énergie, coopération, Gao, patrouilles mixtes.

Nigeria : l’Onu veut collecter 1 milliard d’euros pour les victimes de Boko Haram



Une rencontre deux jours destinée à la collecte d’une aide humanitaire pour les victimes de Boko Haram s’est ouverte ce jeudi 23 février 2017 à Oslo en Norvège. ONG et pays donateurs sont présents dans la capitale norévienne sous l’initiative des Nations-Unies qui se fixe comme objectif, la levée de 1,4 milliard d’euros d’engagements pour la région du lac Tchad, région victimes des huit années d’insurrection de Boko Haram. Dans ce coin du Sahel, la pénurie alimentaire a atteint des niveaux inquiétants, avec 5,1 millions de personnes manquant de nourriture et plus de 500.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë.



Sénégal : le réalisateur Ousmane William Mbaye primé aux Etats-unis pour son film sur Cheikh Anta Diop



Le film « Kemtiyu – Séex Anta » du réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye a reçu le prix du meilleur documentaire au Panafrican Film Festival (PAFF) de Los Angeles (Etats-Unis), qui s’est déroulé du 9 au 20 février, rapporte, l’Agence de Presse sénégalaise (APS). Le documentaire d’Ousmane William Mbaye retrace le parcours de l’historien et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986). Il sera en compétition officielle à la 25 ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), prévu du 25 février au 04 mars 2017.



Côte d’Ivoire - Sierra Leone- Liberia- Guinée : le gouvernement veut accélérer un projet de raccordement électrique avec ses vosins



Le gouvernement ivoirien veut accélérer le Projet d’Interconnexion électrique Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra-Leone-Guinée (CLSG) qui consiste en la construction et en l’exploitation d’une ligne de 225 kV longue de 1303 km et de douze postes de transformation, a-t-on appris de source officielle. Selon le communiqué du conseil des ministres du 22 février, le gouvernement ivoirien a demandé à l’ensemble de ses services concernés de « prendre les mesures nécessaires en vue de la levée des obstacles résiduels liés à l’exécution du projet en Côte d’Ivoire ». Financé par la Banque mondiale, ce projet est estimé à 270 milliards FCFA, selon le gouvernement ivoirien.



Mali : lancement des patrouilles mixtes à Gao



Les premières patrouilles mixtes formées de soldats maliens, combattants de groupes pro-gouvernementaux et de l’ex-rébellion, censées préfigurer la refonte d’une armée unitaire, ont été lancées ce jeudi 23 février 2017à Gao (Nord) , plus grande ville du nord du pays, a constaté l’AFP. Elle concernait des soldats de l’armée régulière, des combattants des groupes pro-gouvernementaux formant la Plateforme et des hommes de l’ex-rébellion à dominante touareg du nord du Mali formant la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). A terme, 600 hommes - 200 de chaque camp - devraient participer à ces patrouilles mixtes, un des principaux points de l’accord de paix signé en 2015 à Alger entre Bamako et les ex-rebelles.