L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 23/03/2017 : Bénin, Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali : Patrice Talon, réforme, Constitution, élections, visa, commerce, santé, société.

Bénin : révision constitutionnelle, Patrice Talon s’adresse à la Nation ce jeudi



Le Président béninois, Patrice Talon fait jeudi 24 mars 2017 une adresse à la nation pour s’expliquer sur les choix et motivations ayant poussé son régime à réviser la constitution du pays, en place depuis le 11 décembre 1990. Selon APA, qui cite le service de communication du président béninois « Patrice Talon aura à justifier les nouveaux choix contenus dans le projet et appeler toutes les composantes du peuple à soutenir et accompagner le projet ». Ce projet de réforme de la Constitution comporte une proposition phare : l’introduction d’un mandat unique de six ans pour le président de la République.



Nigeria : le visa d’entrée désormais traité en 48 heures



Les demandes de visa d’entrée au Nigeria, feront désormais l’objet d’un traitement en 48 heures, selon le gouvernement fédéral. A travers cette nouvelle orientation, le gouvernement fédéral vise à attirer les investisseurs étrangers et améliorer la facilité à faire affaire dans le pays, selon des informations transmises par l’assistante spéciale du président en charge de l’industrie, du commerce et de l’investissement, Dr Jumoke Oduwole.



Sénégal : plus de 5 millions d’électeurs inscrits



Quelque 5,1 millions d’électeurs se sont déjà inscrits sur les listes électorales à près d’un mois de la clôture des inscriptions prévue le 25 avril, a indiqué jeudi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. "A la date du 22 mars (mercredi), nous avons dénombré 5.127.262 inscrits", a précisé M. Diallo dans des propos rapportés par l’Aps (officielle).



Côte d’Ivoire : le ministère prend des mesures conservatoires, face à l’importation de viande



Les importations de viande en Côte d’Ivoire sont désormais soumises à la production d’un certificat de qualité délivré par un organisme international reconnu, avant embarquement de la viande, selon une série de mesures prises par le ministère du Commerce face au scandale naissante de la viande avariée, exportée du Brésil.



Mali : des violences communautaires dans le centre font huit morts



Au moins huit personnes ont été tuées ce mercredi dans des violences dans le centre du Mali dans des violences communautaires, rapporte l’AFP. En février, des violences similaires avaient fait au moins 20 morts et de centaines de déplacés dans la même région. Quatre ministres, dont celui de la Justice, Mamadou Konaté, s’étaient alors rendus sur place et avaient annoncé l’ouverture d’une enquête.