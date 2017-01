L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 23/12/2017 : Gambie, Mali, Togo, Niger, Sénégal : Fatoumata Tambajang, nomination, exil, Yahya Jammeh, nord Mali, coopération.

Togo : Shell cède ses actifs à l’état



Le groupe anglo-néerlandais Shell a cédé la totalité de ses actifs togolais à la holding d’Etat Togo Invest Corporation, rapporte-t-on de source médiatique. Le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé mais l’exécutif togolais a garanti à la septantaine de travailleurs que leurs emplois seront sauvegardés jusqu’à l’année prochaine au moins. Après ce délai, il reviendra à la nouvelle équipe dirigeante de donner de nouvelles directives, rapporte le site d’informations en ligne Icilome.



Gambie : Fatoumata Tambajang Jallow, nommée vice-présidente



Le président gambien Adama Barrow, a nommé ce lundi 23 janvier 2017 au poste de vice-présidente, Mme Fatoumata Tambajang, a-t-on appris de sources médiatiques. 48 heures, après le départ de Yahya Jammeh, Adama Barrow qui séjourne encore à Dakar (Sénégal) pose ainsi son premier pas dans la constitution de son gouvernement. Elle est chargée de mener les consultations pour la formation du nouveau gouvernement.



Mali : une dizaine de morts après une attaque contre un groupe armé pro-gouvernemental



Un groupe armé malien pro-gouvernemental a annoncé avoir perdu 14 combattants dans une attaque imputée à l’ex-rébellion samedi, trois jours après un attentat suicide jihadiste contre un regroupement de factions rivales qui a fait près de 80 morts. L’attaque suicide mercredi contre un camp de regroupement des formations signataires de l’accord de paix au Mali et de l’armée malienne à Gao, principale ville du nord du pays, a fait 77 morts et 120 blessés, selon un dernier bilan encore provisoire publié jeudi par la Mission de l’ONU au Mali (Minusma).



Gambie : Yahya Jammeh, emporte 11 millions de dollars en exil



En l'espace de deux semaines, l’ancien chef de l’Etat gambien, Yahya Jammeh, parti en exil samedi en Guinée Equatoriale, a retiré 500 millions de dalasi des caisses de l’Etat, soit équivalent de 11 millions de dollars, selon Mai Ahmed Fatty, un conseiller spécial du président Adama Barrow.« Au moment où nous prenons la présidence, la Gambie est en détresse financière », a déclaré M. Fatty à Dakar où se trouve toujours le nouveau chef de l’Etat qui a prêté serment jeudi dernier à l’ambassade de son pays à Dakar. « Les caisses de l’Etat sont pratiquement vides », a poursuivi M. Fatty dans des propos relayés par APA.



Niger : visite de travail du PM tunisien



Le Premier Ministre tunisien, Youssef Chahed effectuera une visite officielle d’amitié et de travail au Niger du 25 au 26 janvier 2017. Au cours de son séjour en terre nigérienne, M Youssef Chahed aura des entretiens en tête à tête avec son homologue du Niger, Brigi Rafini, avant de présider une signature d’Accord bilatéral. Il participera également au forum économique entre les deux pays, et sera reçu par le Président de la République, Issoufou Mahamadou et celui de l’Assemblée Nationale, Tinni Ousseïni.



Sénégal -Gambie : Abdoulaye Bathily salue, un dénouement « exceptionnel » de la crise gambienne



Le dénouement de la crise en Gambie a été un fait exceptionnel a estimé ce lundi 23 janvier 2017, le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily. « Le cas de la crise gambienne, c’est un fait exceptionnel, nous avons vu, une cohésion entre la région, la Cedeao, mais également l’UA et les Nations unies », a soutenu M. Bathily, lors d’une conférence de presse à Dakar où il faisait le bilan de sa campagne pour l’élection à la présidence de la Commission de l’Union africaine. Au-delà de la cohésion entre les blocs que sont les nations-unies, l’Union africaine et la Cedeao, Abdoulaye Bathily, a aussi salué la réussite de la médiation menée au dernier moment par les présidents Alpha Condé de Guinée et Mohamed Ould Abdel Aziz de Mauritanie.