L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 24/03/2017 : Ghana, Niger, Gambie, Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Guinée-Bissau : chômage, Constitution, réforme, santé, Oms, Polio, secteur halieutique, sécurité, défense, IDH, économie.

Ghana : le taux de chômage ressort à 11,9%



Le chômage au Ghana touche un million et demi de personnes âgées de plus de 15 ans, soit un taux national de 11, 9% selon un rapport publié le 23 mars 2017. « Sur le million et demi de chômeurs recensés, 714 916 sont des femmes » note le Ghana Statistical Service dans son rapport parvenu à Ouestafnews.



Burkina Faso : les attaques terroristes ont fait 70 morts entre 2015 et 2016



Les enquêtes ouvertes sur les multiples attaques terroristes au Burkina Faso entre 2015 et 2016 ont conduit à l’arrestation de plus de 70 personnes, a annoncé , ce vendredi 24 mars 2017à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Selon le ministre, ce chiffre ne prend pas en compte l'interpellation cette semaine de 18 personnes présumées terroristes dans la région du Sahel au cours de laquelle a été abattu Harouna Dicko présenté comme proche de Malam Boureima Dicko, chef du groupe terroriste Ansarul Islam. Les différentes attaques recensées ont ôté la vie à 70 personnes au Burkina Faso, selon M. Compaoré.



Bénin : le parlement engage le débat sur la réforme constitutionnelle



Le débat sur le projet de réforme constitutionnelle au Bénin a débuté ce vendredi 24 mars 2017 au niveau de l’Assemblée nationale. 63 députés étaient présents à l’hémicycle pour une session extraordinaire consacré à cette révision constitutionnelle qui comporte une proposition inédite de mandat unique de six ans non renouvelable pour le président de la république. Le débat parlementaire devrait durer une quinzaine de jours.



Afrique de l’ouest : l’OMS annonce une grande campagne contre les derniers bastions de la Poliomyélite



L’Organisation mondiale de la santé (OMS), annonce une campagne de vaccination contre la polio de plus de 116 millions d’enfants dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans un communiqué daté du 23 mars, l’OMS précise que 190 000 vaccinateurs seront mobilisés à cet effet, avec l’objectif de « faire disparaître le dernier bastion » de cette maladie sur ce continent africain. Sans donner de détails supplémentaires sur les pays ciblés, l’OMS précise aussi que la campagne va démarrer au cours de ce mois de mars.



Sénégal - Gambie : plusieurs accords signés dans le secteur de la Pêche



Le Sénégal et la Gambie ont signé vendredi à Banjul plusieurs accords portant sur le développement du secteur de la pêche, une perspective intégrant la gestion durable du secteur et la lutte contre la pêche illicite. A travers ces accords, les deux parties « ont insisté sur la nécessité de prendre en compte la gestion durable des pêches, de lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, de promouvoir l’évaluation des connaissances de stocks des ressources halieutiques », indique un communiqué relayé par l’APS.



Niger : IDH 2016, le pays occupe l’avant-dernière place du classement



Le Niger, un pays dont le sous-sol regorge d'importantes ressources minières et d'hydrocarbures, vient d'être classé à l'avant-dernier rang mondial de l'Indice de développement humain (IDH) par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans son rapport 2016. Dans ce nouveau rapport paru mardi, le Niger cède à la Centrafrique la dernière place qu'il a toujours occupée depuis près d'une décennie. Il est désormais classé 187e sur 188 pays comptabilisés, derrière notamment le Burkina Faso et le Tchad.



Guinée- Bissau : hausse du taux de croissance en 2016 (ministre)



La Guinée-Bissau a enregistré une croissance économique de 5,6% en 2016 contre 4,8% en 2015, a annoncé le ministre bissau-guinéen de l'Economie et des Finances, Joao Alage Mamadu Fadia dans des propos relayés par Agence Ecofin. A la base de cette embellie se trouve selon le ministre la réussite de la campagne de commercialisation et d'exportation de noix de cajou, principal produit d’exportation du pays. « Les exportations ont été de l'ordre de 196 milliards de francs CFA et les réserves de change ont été renforcées d'environ 238 milliards francs CFA » a ajouté M. Fadia.