L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 24/12/2017 : Côte d’Ivoire, Gambie, Mali, Burkina Faso : grève, fonctionnaires, Adama Barrow, finances publiques, Minusma, énergie, BID

Côte d’Ivoire : les fonctionnaires grévistes veulent parler avec Ouattara



La grève des fonctionnaires ivoiriens déclenchée depuis le 9 janvier s’est poursuivie mardi, les protestataires souhaitant une rencontre avec le président Alassane Ouattara en vue « de décanter la situation bloquée ». « Nous attendons une rencontre avec le président (Alassane Ouattara) ou au moins son vice-président afin d’établir un dialogue direct qui pourrait décanter la situation », a déclaré Théodore Gnagna Zadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires, cité par l’AFP.



Gambie : Barrow annonce son retour à Banjul



Le nouveau président gambien, Adama Barrow, présentement à Dakar, a annonce dans un tweet son retour en Gambie ce mardi 24 janvier 2017 après avoir passé plus d’une semaine dans la capitale sénégalaise où il a prêté serment suite au refus du président sortant Yaya Jammeh de céder le pouvoir. « Je vais retourner en Gambie ce mardi », a -t-il écrit en anglais, sur son compte twitter, message repris par la presse dont APA. La veille il avait nommé à la vice-présidence, Mme Fatoumata Tambajang Diallo.



Gambie : un proche de Barrow, nie le pillage du trésor public par Jammeh



Le porte-parole officiel du nouveau chef de l’Etat gambien a nié les affirmations ; selon laquelle les caisses de l'Etat avaient été pillées par l'ancien président déchu Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale depuis le week end. Halifa Sallah a déclaré lundi dans une conférence de presse dans un grand hôtel de Banjul, la capitale qu'aucun argent n'avait disparu des caisses du trésor de l'Etat à la suite du départ en exil de M. Jammeh en Guinée équatoriale.M. Sallah répondait aux affirmations antérieures du conseiller du président Adama Barrow, l’avocat Mai Fatty, selon lesquelles quelque 11 millions de dollars avaient été volés par Jammeh de la banque centrale de Gambie.



Mali : encore un casque bleu tué dans une attaque



Un Casque bleu de l'ONU au Mali a été tué et deux autres grièvement blessés, le 23 janvier 2017 dans une attaque au mortier contre leur camp d'Aguelhok (nord-est), près de la frontière algérienne, a annoncé ce jour, la Mission des Nations unies (Minusma).



Burkina Faso : 20 milliards de la BID pour le secteur de l’énergie



Le Burkina Faso vient de lancer le Projet d’extension et de renforcement des réseaux électriques au Burkina Faso grâce à un financement de 37 millions de dollars (environ 20,3 milliards de FCFA) de la Banque islamique de développement (BID), rapporte APA, citant le ministère en charge de l’énergie. Selon la meme source, il s’agit d’un prêt concessionnel de 10 millions de dollars et 27 millions de dollars sous forme de prêt semi-concessionnel à rembourser en 25 ans avec 7 ans de grâce pour le prêt concessionnel et 15 ans avec une période de grâce de 3 ans.