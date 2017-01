L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 26/12/2017 : Gambie, Cap-Vert, Niger, Mali, Burkina Faso, Nigeria : Adama Barrow, accueil, corruption, perception, sécurité, Buchi Emecheta.

Gambie : Barrow accueilli dans la liesse populaire à Banjul



Le nouveau président gambien Adama Barrow, accueilli au Sénégal voisin depuis le 15 janvier, est arrivé jeudi après-midi à Banjul, acclamé par une foule en liesse, rapporte l’AFP. Selon la même source, le président Barrow a été accueilli par la vice-présidente Fatoumata Jallow Tambajang au milieu d’un impressionnant dispositif sécuritaire assuré par des soldats nigérians et sénégalais et d’un détachement de soldats gambiens.



Cap-Vert : toujours champion de la transparence en Afrique de l’ouest



Le Cap-Vert occupe le second rang africain dans la lutte contre la corruption, c’est ce qu’indique le classement 2016 sur la perception de la corruption de Transparency international, publié le 25 janvier 2017. Le Botswana depuis années reste le champion africain de la bonne gouvernance.



Nigeria : décès de l’écrivain Buchi Emecheta



L’écrivain nigériane, Buchi Emecheta, auteure du célèbre roman, « les joies de la maternité »(publié en 1979) est décédée ce jeudi 26 janvier 2017 à Londres à l’âge de 72 ans, rapportent les médias nigérians. On compte une vingtaine de publications dans la bibliographie de cet écrivain très attachée à la condition féminine.



Niger : voie balisée pour l’électricité nucléaire



Un Comité d'orientations stratégiques pour le programme électronucléaire (COSPEN), a été mis en place au Niger, a-t-on appris de source officielle. Le gouvernement nigérien compte sur le nucléaire pour augmenter le taux d’accès à l’électricité qui n’atteint pas encore 10% dans ce pays riche en uranium.



Mali- Burkina Faso -Niger : création d’une force mixte de sécurité



Les gouvernements nigérien, malien et burkinabè vont mettre en place une « force mixte de sécurité » afin de lutter efficacement contre le terrorisme, l’annonce a été faite au sortir de la seconde conférence extraordinaire des pays membres de l’autorité de Développement intégré de la Région du Liptako-Gourma (ALG), qui a réuni mardi à Niamey, les présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et le Premier ministre Modibo Keïta du Mali.