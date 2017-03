L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 27/03/2017 : Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mauritanie, Nigeria : coopération, agriculture, Budget, santé.

Côte d'Ivoire : le gouvernement signe un accord de 25 milliards FCFA avec la Chine



L’Etat ivoirien et la Chine ont signé, ce lundi 27 mas 2017, un accord de coopération portant sur 25 milliards FCFA pour la construction d’un Stade Olympique et d’une lycée d’Excellence à Grand-Bassam, rapporte APA.



Burkina : la Bad octroie 2,4 milliards FCFA pour la filière anacarde



La Banque africaine de développement (Bad) a octroyé un financement de 2,4 milliards FCFA au Burkina Faso pour un soutien à la filière anacarde, annonce un communiqué du ministère de l’Économie, des finance et du développement burkinabé. « L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à l’augmentation de la capacité de séquestration », précise le document parvenu à Ouestafnews.



Mauritanie : la Chine accorde 29 millions de dollars au secteur de la Santé



La Chine a accordé à l’État mauritanien une subvention de 29 millions de dollars pour le financement de divers projets dans le secteur de la santé, informe l’Agence Ecofin. Selon la même source, l’objectif de ce financement rentre de le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses et équatoriales, et également la réhabilitation des hôpitaux.



Nigeria : l’Etat a investi 3,3 milliards de dollars dans l’exécution du budget 2016



L’Etat du Nigeria a investi dans le cadre de l’exécution de son budget 2016, en environ 3,3 milliards de dollars de capitaux, selon la ministre nigérian des Finances nigérian, Kemi Adeosun. «Vu la stabilité actuelle au niveau des prix du pétrole et dans la région du Delta du Niger, je suis certaine que nous ferons mieux cette année (2017) », a-t-elle estimé, citée par l’Agence Ecofin.



Nigeria : Soyinka demande à Buhari de dire la vérité sur son état de santé



Le prix Nobel de littérature, Wole Soyinka a demandé au président Muhammadu Buhari, d’éclairer les Nigérians sur son état de Santé. Le célèbre écrivain nigérian a fait cette annonce dans un entretien avec l’AFP. Ce dernier vient de passer près de deux mois à Londres pour un congé médical. « Il est malade, il n’ya pas de doute … » a estimé Wole Soyinka.