L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT – 28/03/2017 : Côte d’Ivoire, Nigeria, Bénin Sénégal : procès, Simone Gbagbo, verdict, agriculture, Bad, industries, coopération, Candide Azannaï.

Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo acquittée



L’ex-première dame de Côte d'Ivoire , jugée pour crime contre l’humanité depuis près de dix mois, a été acquittée ce mardi 28 mars 2017 par la Cour d’assises d’Abidjan, selon une information rapportée par l’AFP. « Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu’elle soit remise immédiatement en liberté si elle n’est retenue pour d’autres causes » a indiqué le juge Kouadjo Boiqui, président de la Cour d’assises, cité par la même source.



Côte d’Ivoire : la Bad va consacrer 24 milliards de dollars à l’agriculture dans les dix prochaines années



La Banque africaine de développement (Bad) va consacrer sur les dix prochaines années, 24 milliards de dollars, a déclaré son président, Akinwumni Adesina, dans un discours tenu ce mardi 28 mars 2017 à l’ouverture de la deuxième édition de la Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique, qui se déroule à Abidjan. M. Adesina a regretté notamment le fait que l’Afrique qui recèle 65% des terres arables à travers le monde, consacre annuellement 45 milliards de dollars à l’importation de produits agricoles.



Bénin : démission du ministre de la Défense



Le ministre de la Défense Candide Azannaï, a démissionné de son poste, le 27 mars 2017, protestant contre la réforme constitutionnelle proposée par le président Patrice Talon, a-t-on appris sur le site de Jeune Afrique. M. Azannaï, est considéré comme un proche du président Talon. Ce projet de réforme constitutionnelle est aussi vivement contestée par le syndicat des magistrats béninois, qui y voient une menace à l’indépendance de la Justice.



Nigeria : la NNPC salue la coopération avec le Maroc dans le domaine des engrais



La coopération avec le Maroc dans le domaine des engrais, a permis la création de 50 milles emplois au Nigeria, a révélé, Maikanti Baru, le directeur général de la société nationale pétrolière nigériane (NNPC, sigle en anglais). « Les cargaisons de phosphate fournies par le Maroc ont été envoyées à plusieurs usines de transformation. A ce jour, 11 de ces usines ont reçu ces cargaisons. Je suis heureux de vous annoncer que cette initiative a abouti à la création de 50 000 emplois à ce jour.» a affirmé M. Baru dans des propos relayés par Agence Ecofin.



Sénégal : le gouvernement veut donner aux retraités 98% du salaire minimum



Le gouvernement ambitionne de mettre en place un système qui assurerait aux retraités une pension minimale égale à 98% du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) , a annoncé son porte-parole, Seydou Guèye. Pour ce faire, « il faut agir sur différents paramètres qui portent sur l’assiette de cotisation, sur la durée de stage pour qu’il y ait suffisamment de contribution » du futur retraité, a dit M. Guèye, lors d’une rencontre interministérielle.