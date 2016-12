L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 29/12/2016 : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria : Aliko Dangote, patrimoine, économie, santé publique, humanitaire, diplomatie.

Nigeria : Dangote perd le tiers de sa fortune du fait des mauvaises performances de l’économie de son pays (Bloomberg)



L’homme le plus riche d’Afrique, le Nigérian Aliko Dangote a perdu le tiers de sa fortune soit 4,9 milliards de dollars à cause de l’effet combiné de la baisse des prix du pétrole a entrainé d’importants coûts financiers pour les entreprises nigérianes, et la dévaluation de la monnaie nigériane, le Naira, indique l’indice mondial des milliardaires publiés par l’agence Bloomberg, le 27 décembre 2016. De la 46ème place au début du mois de juin 2016, M. Dangote a été repoussé à la 113ème place au durant ce mois de décembre 2016. L’indice rassemble 200 milliardaires à travers le monde, Aliko Dangote est le seul africain sur cette liste.



Sénégal : un comité de lutte contre les faux médicaments sera installé



Le ministère sénégalais de la Santé va installer ce vendredi 30 décembre 2016 un comité de lutte contre les faux produits médicaux, de qualité inférieure, faussement étiquetés, contrefaits et l’exercice illégal de la pharmacie. Selon l’APS (officiel) qui relaie l’information, l’initiative fait suite aux instructions du président de la République exprimées lors du Conseil des Ministres du 30 Novembre 2016. A cette occasion, le chef de l’Etat a exhorté le Gouvernement à mutualiser les efforts en vue de l’éradication de la vente illicite des médicaments et la protection des officines de pharmacies.



Côte d’Ivoire : une quarantaine de réfugiés de retour au bercail



Un nouveau contingent de réfugiés ivoiriens en provenance du Mali était attendu ce jeudi 29 décembre 2016 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ils sont au total Quarante et deux ivoiriens ayant trouvé refuge au Mali à la suite des différentes crises entre 2002 et 2011. Le 21 décembre dernier, une autre vague de réfugiés avaient regagné Abidjan, portant en moins d’une semaine, à une centaine de réfugiés de retour au pays.



Sénégal : Dakar prend acte de la décision de Tel Aviv



Le Sénégal a reçu cette semaine d'Israël « la notification officielle » des mesures décidées après son vote à l'Onu d'une résolution contre les colonies israéliennes et en « prend acte », a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Cette résolution votée le 23 décembre par le Conseil de sécurité de l'Onu, exhorte Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est » et affirme que les colonies « n'ont pas de valeur juridique ». Mécontent de la position sénégalaise, Israël a par la suite rappeler son ambassadeur en poste à Dakar.