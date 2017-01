L'Afrique de l'ouest en bref à 19H 00 GMT - 31/12/2017 : Mali, Gambie, Sénégal, Togo, Nigeria : Minusma, Défense, Bora Colley, finances publiques, coopération, Banque mondiale, sécurité maritime, Charte de Lomé, signature.

Mali : l’Allemagne déploie 8 hélicoptères d’attaque et de transport pour la Minusma



L’Allemagne a débuté le déploiement de sa logistique pour venir en aide à la mission des nations-unies au Mali (Minusma), a appris Ouestafnews via le site sud africain spécialisé sur les questions de défense, defenceweb. Ce matériel comporte 8 Hélicoptères d’attaque et de transport de type NH90 . Ce déploiement qui concerne aussi l’envoi de 350 soldats supplémentaires a reçu l’approbation du parlement allemand le 26 janvier 2017.



Gambie - Sénégal : la police sénégalaise arrête, Bora Colley un des hommes de Jammeh



La police sénégalaise a procédé à l’arrestation de Bora Colley considéré comme un des caciques de l’ex-président déchu de Gambie, Yahya Jammeh. Selon les informations rapportées par Reuters, M. Colley, qui était directeur des prisons sous Jammeh a été arrêté le 25 janvier 2017, dans un barrage près de la frontière bissau-guinéenne. Sous Yahya Jammeh, les prisons étaient le symbole de la ruine des droits de l’Homme, plusieurs rapports faisaient état d’une forte prégnance de la torture et autres traitements dégradants infligés aux détenus.



Nigeria : création d’un guichet unique pour limiter les pertes de revenus



Le gouvernement nigérian a décidé de mettre en place un guichet unique pour la collecte et le traitement des données associées à ses divers secteurs d’activités ainsi qu’aux agences opérant sur son territoire, ceci dans l’optique de limiter les pertes de revenus du pays, a révélé, la ministre des Finances, Kemi Adeosun. « L’exploitation efficace des données relatives aux activités quotidiennes du service nigérian des taxes (NCS) améliorera les échanges commerciaux avec les pays partenaires et, par conséquent, permettra d’accroitre le PIB du Nigéria », a-t-elle souligné, citée par Agence Ecofin.



Togo : appui de 350 millions de dollars de la Banque mondiale



La Banque mondiale devrait accorder au Togo un appui de 350 millions de dollars sur la période 2017-2020 dans le cadre d’un nouveau programme de partenariat, a-t-on appris de source officielle. Pour ce nouveau programme, plusieurs axes majeurs ont été retenus, le développement du secteur privé, la création d’emplois, l’inclusion sociale et les services de base et la valorisation des ressources naturelles. Ces 350 millions sont communiqués à titre indicatif car l’enveloppe globale pourra évoluer avec l’appui d’autres institutions relevant de la BM comme la Société financière internationale (SFI), a précisé Pierre Frank Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, cité par Republicoftogo (site officiel du gouvernement togolais).



Sénégal : signature de la charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime



Le président sénégalais, Macky Sall, a signé la charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique, le 30 janvier en marge du 28è sommet de l’Union africaine à Addis Abeba. Le sommet de l’Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique tenu à Lomé en octobre 2016 a accouché d’une charte sensée promouvoir l’économie bleue et renforcer la lutte contre le terrorisme.