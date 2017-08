Le démantèlement de l’apartheid en sept dates-clés !

Mi-Juillet 2017, s’est tenue à Dakar un colloque commémorant les « Trente ans de la Conférence de Dakar ». Une conférence qui avait permis d’établir les premiers contacts entre les représentants du gouvernement raciste blanc d’Afrique du Sud, et ceux de l’African National Congress, le mouvement qui à l’époque était le fer de lance de la lutte pour la libération des Noirs sud-africains. Profitant de l’occasion, Ouestafnews vous fournit ci-dessous sept dates marquantes dans le processus ayant conduit au démantèlement de l’apartheid.Les premiers actes vers la dissolution de l’apartheid apparaissent avec l’adoption par le gouvernement de Peter Botha d’une stratégie axée sur douze principes, dont l’une acceptant pour la première fois la reconnaissance du multiracialisme et de la nécessité d'une « redéfinition » des rapports interethniques.Trois ans auparavant s’était déroulé un évènement tragique, le massacre des écoliers de Soweto, avec ces centaines de morts. Officiellement le gouvernement de l’époque ne reconnut que 23 morts. Cet épisode tragique aura galvanisé les mouvements de résistance.Dans un discours tenu le 31 janvier 1986, le président Botha, qui a toujours adopté une ligne dure refusant catégoriquement de négocier avec l’ANC de Mandela, décrétait la mort de la ségrégation raciale en ces termes : « nous avons extirpé le système colonial démodé du paternalisme ainsi que le concept démodé d'apartheid. »Peter Botha sera fortement contesté au sein de son parti. Ailleurs, ses réformes sont jugées superficielles, et surtout, ne ramènent pas la paix.La conférence a été organisée du 9 au 12 juillet 1987 à Dakar par l’Institut pour une alternative démocratique pour l’Afrique du Sud (IDASA) et l’ANC. Cette rencontre dont le 30anniversaire a été célébrée à Dakar, avait réussi le tour de force de réunir des leaders de l’ANC et une délégation d’Afrikaners.Arrivée au pouvoir de Frederik De Klerk, soutenu par les modérés du Parti National et les milieux d’affaires, il succède à Peter Botha, obligé de démissionner à cause d’une embolie cérébrale. La réforme s’accélère.Dans un discours à la Nation, le 02 février 1990, le président De Klerk annonce des réformes de taille, consacrant le retour sur la scène des partis politiques interdits et la libération des prisonniers politiques notamment le plus célèbres d’entre eux, Nelson Mandela. Ce dernier sortira de prison quelques jours plus tard, le 11 février 1990. Vingt-deux ans après son arrestation et sa condamnation à la prison à vie pour complot contre le régime de l’apartheid.La Constitution provisoire fut d’abord considérée comme une alternative à l’Apartheid, ce texte faisait l’objet d’une négociation entre le Parti national et l’ANC depuis trois ans.Le système inique de l’Apartheid était en vigueur depuis 1948 alors que l’Afrique du Sud était sous domination britannique.La dynamique enclenchée par De Klerk et la libération de Mandela permettront à terme la tenue des élections générales de 1994 qui portent Nelson Mandela au pouvoir. Ces élections au suffrage universel furent une première dans ce pays. Ensuite conformément à l’accord conclu avec l’ancien régime, il sera formé un gouvernement d’union nationale.