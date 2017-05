Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 01/05/2017- (Côte d’Ivoire, Mali, Togo, Guinée, Niger : santé, sécurité, Barkhane, coopération, éducation …)

Côte d’Ivoire : plus de 5000 malades touchés par l’insuffisance rénale



L’insuffisance rénale touche plus de 5000 personnes en Côte d’Ivoire a révélé Dr Jacques Souleymane Cissoko, le Directeur du Service d’aide médicale et d’urgence, cité par APA.



Selon ce médecin, qui déplore le peu de centres de traitement de cette maladie, en 2016, 43 319 séances de dialyse ont été réalisées contre 22 036 en 2015, soit une augmentation de 51%.



Mali : la FIFA lève sa suspension



La FIFA a levé la suspension prise en mars 2017 contre la fédération malienne de football, annonce un communiqué de l’organe faîtier du football mondial.



Cette suspension était une réaction de la FIFA après la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football par le ministre des Sports.



Dans son communiqué rendu public le 29 avril 2017, la FIFA dit prendre acte de la décision du ministre des Sports de revenir sur la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football et de son remplacement par un comité provisoire chargé gérer les affaires courantes.



Mali : une vingtaine de « terroristes » neutralisés lors d’une opération



La force française Barkhane a annoncé avoir « neutralisé » une vingtaine de « jihadistes » ce week-end au sud-ouest de Gao, au Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso.



« Depuis samedi 29 avril, la force Barkhane est engagée dans une opération qui a permis de neutraliser près d’une vingtaine de terroristes dans la forêt de Foulsaré à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, au sud-ouest de Gao », a déclaré la force française au Sahel dans un communiqué, relayé par l’AFP.



Guinée : bref entretien entre Faure et Alpha Condé



Le président Faure Gnassingbé s’est entretenu le 30 avril 2017 à Conakry avec son homologue guinéen Alpha Condé au cours d’une brève visite de travail, a appris Ouestafnews de source officiel.



Outre la coopération bilatérale, il a été question de la situation sécuritaire dans un certain nombre de pays africains en proie à l’instabilité, selon le site officiel du gouvernement togolais.



Selon la même source, la réforme de l’Union africaine (UA) a aussi été au menu des discussions entre les deux chefs d'Etat. Pour rappel, le président Alpha Condé est l’actuel président en exercice de l’UA



Niger : accord signé entre les enseignants grévistes et le gouvernement



Après plusieurs mois de crise, le gouvernement et le collectif des syndicats du secteur de l’Education, regroupés ont signé un accord, le 29 avril 2017, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP).



« Nous avons été honnêtes, les uns et les autres dans les négociations, ce qui nous a permis de parvenir à cet accord que je salue vivement », a déclaré le Ministre Bazoum Mohamed, cité par la même source.