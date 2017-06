Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 01/06/2017- (Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo : Coton, marché financier, agriculture, justice, migration … )

Côte d'Ivoire : 77e Assemblée plénière de la CCIC en 2018



La Côte d'Ivoire va abriter la 77e Assemblée plénière de la Commission permanente du Comité consultatif international du coton (CCIC) prévue en 2017, selon un communiqué de la représentation permanente de l'organisation en Côte d'Ivoire. Selon le document, la tenue de cette 77è Assemblée plénière va permettre à la Côte d'Ivoire de participer de manière effective aux discussions relatives aux défis auxquels se trouve confrontée l'économie cotonnière mondiale.



Niger : début d'incarcération des personnes condamnées dans un trafic de bébé en mars



Une vingtaine de personnes, dont l'épouse de l'opposant, Hama Amadou, condamnéE en mars à un an de prison pour un trafic de bébé, ont commencé être incarcérée pour purger leur peine, rapporte l'AFP d'une source judiciaire. « Il y a effectivement un début d'exécution de l'emprisonnement des personnes condamnées dans ce trafic » a indiqué le service du procureur de la république à Niamey, cite par la même source.



Sénégal : adoption du Code de la presse en conseil des ministres



Le projet de loi portant création du Code de la presse a été adopté, le 31 mai 2017 en conseil des ministres, rapporte un communiqué d'un conseil.



Sénégal : 685 sénégalais expulsés de l'étranger en 2016



685 sénégalais ont été expulsés de l'étranger en 2016 et 389 refoulés pour des raisons liées à l'infraction à la législation des étrangers, selon un rapport 2016 du ministre de l'intérieur. Selon le document, 385 sénégalais ont été refoulés à partir du poste frontalier de Rosso (Nord) et 350 à partir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.



Togo : 54 milliards de bons de trésor sur le marché de l'Uemoa



La direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Togo a obtenu 53,904 milliards FCFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) à l'issue de ses émissions simultanées des bons et obligations assimilables du trésor du 30 mai, selon une annonce de l'Agence UMOA-Titres,rapportée par l'Agence de presse africaine.