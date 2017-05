Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 02/05/2017- (Burkina Faso, Ghana, Sénégal, coopération, hydraulique, BOAD, foncier, réforme …)

Burkina Faso : construction en vue de cinq barrages



Le Burkina Faso va bénéficier d’un prêt de 10 milliards de F CFA de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), rapporte financial Afrik. Selon la même source ce montant destiné à la construction de cinq barrages dans la région du Plateau central. Ce financement entre dans le cadre du Projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans la région du Plateau central.



Ghana : visite officielle de Nana Akufo-Addo à Lomé



Le nouveau président Ghanéen, Nana Akufo-Addo, est attendu ce mardi 02 mai 2017 à Lomé pour une visite officielle de 72 heures sur invitation de son homologue Togolais Faure Gnassingbé, apprend-t-on de source officielle. Selon un communiqué transmis par la présidence togolaise, « des séances de travail élargies aux délégations des deux pays se pencheront sur le renforcement des partenariats mis en œuvre dans le cadre de la grande commission mixte de coopération Ghana-Togo ».



Sénégal : La commission nationale de réforme foncière recommande une politique de construction en hauteur dans les villes



Le rapport de la Commission nationale de réforme foncière (CNRF) remis au président Macky Sall, recommande à l’Etat de promouvoir les constructions en hauteur dans les zones urbaines, a ddéclaré à Ouestafnews, Amadou Kanouté, Directeur exécutif de L’Institut panafricain de recherche, de formation et d’action pour la Citoyenneté, la Consommation et le Développement (CICODEV/ Africa).



« Ce sont des décisions politiques qu’il faut prendre. Parce que si on tient compte de l’avancée de la mer et du désert, de la salinisation des terres et des besoins en infrastructures de l’Etat, il faut construire en hauteur. Si les villes doivent grandir on doit construire en hauteur parce que le foncier subit une forte pression», a expliqué M. Kanouté dont l’organisation a pris part au processus de réforme.



Sénégal : Le chef de l’Etat limoge le ministre de l’Energie et du Développement des énergies renouvelables



Le président de la République, Macky Sall, a mis fin par décret, ce mardi 02 mai 2017 aux fonctions de Thierno Alassane Sall, ministre de l’Energie et du Développement des énergies renouvelables, annonce le porte-parole du gouvernement. Le communiqué du gouvernement précise que c’est le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne qui va assurer provisoirement les fonctions du ministre limogé.