Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 02/11/2017- Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire, Burkina Faso : énergie, barrage, Soubré, budget, tourisme, santé, défense.

Côte d’Ivoire : inauguration du barrage de Soubré



Le président Alassane Ouattara va procéder à l’inauguration ce jeudi 2 novembre l’inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré (sud-ouest). Il s’agira en effet lors de cette cérémonie de mettre en marche la quatrième et dernière turbine de cet ouvrage d’une puissance totale de 275 mégawatts. Démarré en 2013, ce méga projet a été financé à 85% par la Chine pour un coût global de 331 milliards de francs CFA et s’étend sur une longueur de 4 km.



Bénin : le budget 2018 en baisse de 147 milliards FCFA



Au Bénin, le budget général de l’Etat exercice 2018 devrait atteindre 1 862,918 milliards FCFA, une baisse de 147,668 milliards FCFA par rapport à celui de 2017, a-t-on appris ce mercredi de l’Agence Bénin Presse (ABP) qui cite Gratien Laurent Ahouanménou, conseiller technique à l’économie du président du parlement.



Ghana : le tourisme intérieur a généré 90 milliards en 2015 (officiel)



Les dépenses effectuées par les touristes nationaux, lors de leurs visites dans les différentes contrées du pays, se sont élevées environ 160 millions de dollars, selon une étude conduite par l’institut national des statistiques, relayé par Agence Ecofin. Selon le document, ces dépenses proviennent à hauteur de 29,6% des touristes nationaux rendant visite à des amis et à des parents ; 24,3% des dépenses funéraires ; et 25,3% des dépenses des entreprises. Pour ce qui est de leur nature, ces dépenses ont concerné les transports (47,8%), les achats (21,3%), les aliments et boissons (18,9%), et les services culturels (0,09%).



Côte d’Ivoire : adoption d’une nouvelle technique de lutte contre les hémorragies postnatales



Le ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique a lancé le 01 novembre 2017 à Abidjan une nouvelle méthode de lutte contre les hémorragies du post-partum (postnatales) par tamponnement intra utérin, en présence de l’inventeur de cette technique, Dr Thomas Burke de l’Université d’Havard, aux Etats-Unis.Cette nouvelle technique, rapporte l’AIP a été présentée lors du lancement officiel du Programme de prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat par tamponnement intra utérin, au cours d’une cérémonie à l’Institut national de formation des agents de santé (Infas).



Burkina Faso : la défense du territoire incombe à tous (Roch Kaboré)



Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré estime que «la défense du territoire n’est pas uniquement dévolue aux militaires, mais à toute la population», a-t-il déclaré mercredi à Ouagadougou, à l’occasion du 57e anniversaire de la création de l’armée burkinabè. «Il est impératif que chacun de nous comprenne qu’il a un rôle à jouer dans la sécurisation de notre pays, de par les informations, de par sa vigilance», a indiqué le président Kaboré, cité par l’AIB (public). Le Burkina Faso a subi plusieurs attaques terroristes ces deux dernières années.