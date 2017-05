Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 03/05/2017- (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso : pétrole, accords, presse, énergie, Minusma …)

Sénégal : signature de deux accords pétroliers avec Total



Le gouvernement a conclu deux accords avec le pétrolier français Total pour l’exploration et l’exploitation de concessions pétrolières « en offshore profond ».



L’arrivée du français, annoncée depuis quelques temps a été officialisée par un communiqué de Total, publié le 02 mai 2017.



Côte d’Ivoire : la presse organise une marche



L’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) a décidé de faire une marche le mercredi 3 mai 2017 à Abidjan, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, rapporte APA.



Une marche sera aussi organisée à Dakar par des membres de la presse sénégalaise. A Abidjan comme à Dakar, les professionnels des médias entendent une nouvelle fois dénoncer les difficultés et les menaces qui pèsent sur leur métier.



Côte d’Ivoire : envoie d’une unité combattante au Mali



L’armée ivoirienne va envoyer pour la première fois une « unité combattante » de 150 soldats au Mali, qui rejoindra la force de l’ONU à Tombouctou (nord), a annoncé ce mercredi 3 mai 2017 le général Touré Sékou, chef d’état-major des armées.



La Côte d’Ivoire avait déjà envoyé un « peloton de transport » à la Minusma mais jamais d’unité combattante, a souligné le général dont les propos ont été rapportés par l’AFP.



Mali : neuf soldats tombent à Ségou



Neuf soldats maliens ont été tués mardi 02 mai 2017 et cinq blessés dans une attaque dans la région de Ségou, au centre du Mali, a annoncé le gouvernement malien, parlant d'un « bilan provisoire ».



Burkina Faso : un taux d’électrification nationale de 80% fixé pour 2020



Le Burkina Faso s’est fixé comme objectif l’atteinte d’un taux national en électricité de à 80% à l'horizon 2020, ce qui permettre de mettre fin au délestage chronique, a soutenu le ministre de l'Energie, a déclaré à l'ouverture des travaux le ministre burkinabè en charge de l'énergie, Alpha Oumar Dissa à l’ouverture le 02 mai, à Ouagadougou de la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique (SEERA)