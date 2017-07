Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 03/06/2017- Nigeria, Mali, Bénin, Côte d’Ivoire : économie, G5Sahel, BOAD, santé …)

Nigeria : hausse de 16% des réserves extérieures



Au cours du semestre écoulé, les réserves de devises extérieures du Nigéria ont enregistré une hausse de 16% pour atteindre 30,27 milliards de dollars, le 29 juin dernier, contre 26,09 milliards de dollars en début d’année selon la Banque centrale nigériane (CBN).





Mali : la force conjointe du G5Sahel évaluée à 275 milliards FCFA



La force conjointe (5000 hommes) du G5Sahel, aura un cout de 275 milliards FCFA, un budget qui comprend notamment la notamment la logistique a été révélé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keita lors du point de presse conjointement animé à Koulouba avec son homologue français, Emmanuel Macron, le 2 juillet 2017. Chacun de 5 Etats membres (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad) va faire l’effort de 6,5 milliards de Fcfa, a précisé Ibrahim Boubacar Keïta.



Bénin : la BOAD finance trois projets de développement



Le conseil d'administration de la Banque Ouest africaine de développement (BOAD) vient d'approuver le financement de trois projets de développement du Bénin, pour un montant total de 52, 4 milliards de francs CFA, annonce un communiqué de l'institution bancaire sous-régionale. Selon cette même source, le premier financement approuvé par la BOAD est d'un montant de 25 milliards de francs CFA et concerne la réalisation du projet d'aménagement et bitumage de la route Lokossa-Deve-Aplahoué-Frontière du Togo (Bénin).



Côte d’Ivoire : 130 cas de dengue recensés à Abidjan



Une centaine de cas de dengue ont été recensés dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, a la fin du mois de juin 2017, selon les autorités sanitaires. Sur les plus de 380 cas suspects recensés en date du 23 juin, 130 ont été diagnostiqués positifs à la dengue à Abidjan par l’Institut Pasteur, selon les chiffres communiqués par l’Institut national d’hygiène publique (INHP).