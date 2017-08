Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 03/08/2017- Bénin, Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal : Léhady Soglo, développement durable, télécoms, sécurité alimentaire

Bénin : le maire de Cotonou limogé de son poste



Le maire de Cotonou (capitale), Lehady Soglo, a été révoqué de son poste de maire de la ville, selon un communiqué d’un conseil des ministres. Cette décision fait suite à l’arrêt de suspension prise à son encontre pour « fautes lourdes » par le ministre de la décentralisation et des collectivités locales, Barnabé Dassigli, souligne le document.



Mali : 23,948 milliards FCFA pour un « Fonds pour le développement durable »



Le gouvernement malien a décidé de la mise en place d’un fonds, nommé « Fonds pour le développement durable » d’un montant de près de 23,948 milliards FCFA, annonce un communiqué d’un conseil des ministres. L’objectif visé de la création de ce fonds est de disposer de ressources financières adéquates et prévisibles, dédiées au développement harmonieux et équilibré de toutes les régions du Mali, permettant de combler le retard de développement sur une période allant de 10 à 15 ans



Burkina Faso : un partenariat pour l’émission de Passeport à puce électronique



Le gouvernement burkinabé a adopté en conseil des ministres un projet de Partenariat public privé (PPP) d’un montant de sept milliards FCFA, pour une exploitation d’un système d’émission de Passeport à puce électronique (e-Passeport) et d’archivage électronique des dossiers, rapporte un communiqué d’un conseil des ministres. Ce financement est assuré par le partenaire privé et le remboursement s’effectuera par unité d’e-Passeport vendu et selon une clause de répartition entre l’Etat et le partenaire privé.



Niger : un fonds d’investissement pour une sécurité alimentaire



Le gouvernement nigérien a adopté un décret portant création d’un Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Fisan) au Niger, selon un communiqué d’un conseil des ministres. Ce programme vise, selon le document, à améliorer l’offre des services financiers aux producteurs et aux autres acteurs des chaines de valeurs, avec comme finalité de soutenir la transformation des systèmes de production agro-sylvo pastoral et halieutique.



Sénégal : le gouvernement valide la cession de Tigo Sénégal à Wari



Le gouvernement sénégalais a rendu public un décret présidentiel qui approuve la cession de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunication ouverte au public de Sentel GSM SA (Tigo Sénégal) à Wari SA, souligne le décret de la présidence de la République. Le 31 juillet dernier, Millicom international cellular, dans un communiqué a annoncé la cession de la vente de sa filiale à Wari Sa et indiquait la signature d’un nouvel contrat avec un consortium formé du groupe Teyliom Télécom, NJJ et de Sofina.





Ghana : un investissement de 950 millions de dollars dans divers secteurs



La Banque africaine de développement (Bad) va investir un montant de 950 millions de dollars dans le secteur de l’agriculture, de l’énergie et des transports, selon une annonce du directeur général de l’institution bancaire, Akinwumi Adesina. La banque entend investir 24 millions de dollars dans le secteur agricole d’ici 10 ans, « nous accompagnerons l’agriculture ghanéenne, spécialement dans le nord du pays » a indiqué M. Adesina, cité par la même source.