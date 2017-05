Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 04/05/2017- (Niger, Côte d’Ivoire, Ghana, migrants, santé, coopération, Eximbank…)

Niger : huit migrants retrouvés morts dans le désert



Huit migrants, dont cinq enfants, ont été retrouvés morts dans le désert nigérien, alors qu'ils tentaient de se rendre en Algérie voisine, devenue une destination privilégiée pour les migrants subsahariens, rapporte l’AFP.



Côte d’Ivoire : Série d’ateliers post-Ebola à Abidjan



La capitale économique ivoirienne, Abidjan, accueille au cours de ce mois de mai trois ateliers post-Ebola, selon les informations rapportées par APA. Le premier atelier se déroule mercredi et jeudi avant de faire place vendredi et samedi au deuxième. Le troisième atelier, est quant à lui prévu du 8 au 12 mai 2017.



Ces rencontres qui réunissent des experts ouest africains vont permettre de valider le système de gestion de l’expertise régionale mobilisable pour un déploiement efficace et en temps opportun. L’Afrique de l’ouest plus particulièrement la Guinée, Le Liberia et la Sierra Leone a connu entre 2013 et 2016, l’épidémie de virus Ebola la plus grande de l’histoire avec son bilan.



Chine-Afrique : 63 milliards accordés au continent en quinze ans



La Banque chinoise d’import-export (China Eximbank) a prêté 63 milliards de dollars aux pays africains entre 2000 et 2015, selon un rapport de la China Africa Research Initiative (CARI) de l’Université américaine Johns Hopkins, relayé par Agence Ecofin.



Les principaux pays africains bénéficiaires des prêts de la China Eximbank durant la période sous revue sont l’Angola (11%), l’Ethiopie (11%), le Kenya (10%), le Soudan (8%), le Cameroun (6%) et la RD Congo (5%). Sur la même période la banque américaine d’import-export (US Eximbank) quant à elle n’a accordé que 1,7 milliard de dollars au pays africains, relève ce rapport.



Ghana : visite officiel du président Akufo-Addo



Le nouveau Président du Ghana Nana Akufo-Addo va effectuer une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire du 05 au 07 mai 2017. Cette visite du Président ghanéen, la première du genre depuis son accession à la magistrature suprême de son pays, intervient après celle qui la conduit au Togo, du 02 au 04 mai 2017.