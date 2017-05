Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 05/05/2017- (Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Sénégal, économie, investissement, sécurité, culture, hydraulique …)

Nigeria : les importations de sucre coûte annuellement 100 millions de dollars



Les importations de sucre coûtent annuellement au Nigeria, 100 millions de dollars, alors qu’il a largement la capacité de couvrir ses propres besoins a révélé le gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele.



Le gouverneur s’exprimait le 04 mai 2017 lors du lancement des travaux de construction d’une usine de canne à sucre dans l’état de Jigawa (nord).



Construite sur 12 milles hectares, l’installation construite en partenariat avec un groupe chinois va générer 15000 emplois, selon le gouvernement fédéral.



Ghana : pays ouest africain le plus attractif pour les investisseurs



Le Ghana (4ème), la Côte d’Ivoire (7ème) et le Sénégal (9ème) figurent parmi les 25 pays africains les « plus attractifs pour les investisseurs », selon un classement établi par le cabinet d’audit Ernst & Young.



Quatrième à l’échelle continentale derrière le Kenya, l’Afrique du Sud et le Maroc, le Ghana est donc le pays le plus attractif en Afrique de l’ouest.



Etabli en 2016, ce classement dénommé, (Africa Attractiveness Index) mesure l'attrait relatif des investissements de 46 économies africaines sur la base d’un ensemble équilibré de critères ciblés à court terme et à long terme.



Burkina Faso : le gouvernement annonce un recrutement « exceptionnel » de 2500 policiers



Le gouvernement a annoncé le recrutement « exceptionnel » de 2500 policiers, peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres du 03 mai 2017.



Il s’agit selon la même source, ce recrutement qui entre dans le cadre d’un renforcement du dispositif sécuritaire, sera étalé sur trois ans.



A terme le Burkina Faso, va passer du « ratio d'un policier pour 1.300 habitants en 2016 à un policier pour 910 habitants en 2020, conformément aux engagements du président du Faso », précise encore le communiqué.



Sénégal : Un musée de Dakar va recevoir une collection d’antiquités égyptiennes



Le musée des civilisations noires de Dakar va recevoir une collection de 23 pièces d’antiquités égyptiennes, a annoncé l’ambassadeur d’Egypte au Sénégal, Moustapha Mahmoud El Kouny.



« Ces copies authentiques des pièces d’antiquités égyptiennes sont actuellement disponibles à la chancellerie de l’ambassade (…) à Dakar » a précisé le diplomate égyptien, citée par l’Agence de presse sénégalaise.



Côte d’Ivoire : prêt de 29 milliards pour le renforcement de la desserte en eau potable



La Côte d’Ivoire va bénéficier d’un prêt de 29 milliards FCFA de la Banque mondiale pour le renforcement de la desserte en eau potable en milieu urbaine, a-t-on appris de source officielle.